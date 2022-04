DN frygter forurening på Mariager Havn

Mariagerfjord Kommune ønsker at nedrive det lukkede renseanlæg på Ny Havnevej 5C i Mariager. Men nu advarer Danmarks Naturfredningsforening (DN) om, at naturen kan blive forurenet. Steffen Elmose, der er bestyrelsesmedlem i DN's afdeling i Mariagerfjord, er bekymret:

- Fjorden ligger cirka 25 meter fra grunden (hvor renseanlægget lå). Det vil sige, så kommer der til at ske en udsivning til fjordvandet, og det kan gå udover miljøet ude i fjorden. Det, synes vi, er et problem, lyder det fra Steffen Elmose.

Foreningen frygter, at der kan ske fordampning og udsivning af miljøskadelige stoffer i forbindelse med nedrivningen af bygningerne.

Steffen Elmose henviser til den ansøgning om nedrivning af renseanlægget, som det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning har udarbejdet for Mariagerfjord Kommune. I den fremgår en række kemiske analyser af grundvandet på den grund, hvor renseanlægget er placeret.

- Vi kan jo henholde os til de grænseværdier, som er defineret fra Miljøstyrelsens side med hensyn til forskellige kulbrinter i grundvandet og også med hensyn til de her PFAS-stoffer, og de værdier de ligger betragteligt over grænseværdierne for grundvand, lyder det fra bestyrelsesmedlemmet.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening stammer forureningen under det nedlagte renseanlæg fra den tid, hvor der var placeret en losseplads på havnen i Mariager. Lossepladsen lukkede i 1971.

PFAS-stoffer Ifølge Miljøstyrelsen er PFAS en samlebetegnelse for en række stoffer, som indeholder flour. Stofferne er svært nedbrydelige og miljøskadelige. Gruppen inkluderer blandt andet det meget omtalte stof PFOS, som tidligere har været benyttet i brandskum. VIS MERE

Ønske om fuld udgravning

Kommunens plan er at få revet renseanlæggets bygninger ned og bagefter fylde hullerne med jord. Steffen Elmose fortæller, at man fra Naturfredningsforeningens side gerne ser, at kommunen i stedet for kun at udgrave bygningernes fundament iværksætter en større udgravning af jorden under det nedlagte renseanlæg.

- Når det nu er sådan, at de alligevel skal grave ud for at grave fundamenterne væk, så mener vi, at de lige så godt kan grave, ja jeg ved ikke hvor meget ekstra det bliver, en til halvanden meter længere ned og så få det forurenede jord fragtet væk, fortæller Steffen Elmose.

Ifølge ansøgningen som kommunen har fået udarbejdet, er der dog ikke grund til panik. Her kommer man frem til, at den eventuelle udledningen af de målte stoffer under renseanlægget, der vil ske til fjorden, er langt under det såkaldte grundvandskvalitetskriteriet fra Miljøstyrelsen.

Mariager Renseanlæg blev som det sidste i en række renseanlæg i Mariagerfjord Kommune lukket i 2017. I 2013 blev et stort renseanlæg åbnet i Hadsund, som nu er renseanlæg for hele kommunen.

Renseanlægget i Hadsund dækker nu hele Mariagerfjord Kommune. Her ses det oppefra. Arkivfoto

Nordjyske har forsøgt at indhente en kommentar fra formand for teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer Sørensen (DF), men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.