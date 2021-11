Dobbelt så mange stemmer som spidskandidaten: To unge kvinder overraskede alle

MARIAGERFJORD:Klokken var ved at være 2.00 natten til onsdag, da det så endelig gik op for 27-årige Emma Houe Mølgaard fra Nye Borgerlige, at pladsen i byrådet ikke ville gå til spidskandidaten, men til hende.

- Det var meget overvældende, for jeg var sikker på, at det var Per, der ville komme ind, fortæller hun.

Men med sine 216 personlige stemmer slog hun overlegent Per de Fries, som blot fik 105 personlige stemmer, og hermed scorede hun pladsen i byrådet samt en plads i økonomiudvalget.

- Jeg tror, at vi alle i Idrætscenteret var overraskede over, at jeg fik et så godt personligt valg. Jeg var ret splittet, for selvfølgelig var jeg meget glad på mine egne vegne, og sommerfuglene gik helt amok, men samtidig havde jeg også ondt af Per, som har kørt en flot kampagne, siger Emma Houe Mølgaard, der onsdag formiddag stadig ikke har lukket et øje.

- Da jeg kom hjem i nat, var det jo umuligt at sove, og det er det stadig, siger hun.

Ud af en socialdemokratisk familie

Da Nordjyske fanger hende, er hun derfor taget hjem for at besøge sin mormor og morfar, den tidligere socialdemokratiske veteran i Mariagerfjord Kommune, Kris Mølgaard, som alle dage har været ræverød, ligesom resten af familien.

Men det var dog ikke for at tale om politik, hun tog et smut forbi bedsteforældrene, men mere for at vende valgaftenen og få lidt kærlig bedsteforældre-omsorg.

- Vi taler ikke så meget om politik, for vi er vist ret enige om at være uenige, siger Emma Houe Mølgaard.

- Det var vist lidt af et chok, da min familie fandt ud af, at jeg have meldt mig ind i Nye Borgerlige. Men nu har de accepteret det, jeg får da i hvert fald stadig kram, når jeg kommer forbi, griner hun i telefonen, og en mild latter fra Kris Mølgaard høres i baggrunden.

Med sine unge 27 år bliver Emma Houe Mølgaard den yngste i byrådet, hvilket også gør hende ekstra spændt på sin nye titel og rolle i politik.

- Jeg tænker, at jeg kan lære noget af de ældre, men jeg tror også, de kan lære noget af mig. Byrådet trænger til nogle yngre kandidater. Vi unge har noget mere power og kan se tingene fra andre vinkler i forhold til dem, der har siddet med politik i mange år, siger hun og tilføjer:

- Så jeg er da også super glad for, at Laura Holm også er kommet ind.

En zoologisk have i maven

Når det nye byråd sætter samles i det nye år, bliver det nemlig også med 32-årige Laura Holm fra De Konservative om bordet.

Med sine 466 personlige stemmer blev hun partiets tredje mandat i byrådet.

- Det er helt vildt overvældende, siger hun.

- Folk sagde, at jeg ikke skulle forvente at blive valgt ind, første gang jeg stiller op. Så nu hvor jeg faktisk er kommet ind, er jeg bare mega stolt. Det er kæmpestort, og jeg havde en kæmpe zoologisk have i maven.

Laura Holm (i midten) havde selv sat sig et mål om at opnå omkring 200 personlige stemmer. Da hun så endte 466 sprang det alle forventninger. Foto: Torben Hansen

Ifølge Laura Holm selv er det hendes meget aktive og valgkamp, der har båret frugt. Gennem hele valgkampen har hun været utrolig synlig på de sociale medier og ikke mindst synlig i den virkelige verden, hvor hun har været ude både på gader, stræder, bodegaer og supermarkeder for at tale med vælgerne.

- Jeg har generelt bragt mig selv rigtig meget i spil. Jeg har været i alle byer i kommunen de sidste to måneder. Men jeg har også brugt rigtig lang tid på at lave videoer og opslag til sociale medier, hvor jeg blandt andet har brugt min humor meget. Det har vist mig, at det virker at gøre politik lidt mere low key, så folk forstår, hvad det drejer sig om, forklarer hun.

De næste fire år glæder hun sig til at kæmpe en kamp for det gode børneliv og forhåbentligt få oprettet såkaldte ungezoner og ungemiljøer i kommunen.

Laura Holm og Emma Houe Mølgaard er blandt de 10 nyvalgte ud af 29 i byrådet i Mariagerfjord Kommune.