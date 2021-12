Dødsdømt gasværk får ny chance i en mørk tid

Der ligger en vigtig symbolik i, at det dødsdømte Gasmuseum i Hobro får en ny chance torsdag 22. december 2021. Sådan vælger bestyrelsesformand i gasmuseet Jørgen Pontoppidan, i hvert fald at se det. Han er forsigtigt optimistisk:

- 21. december er det vintersolhverv, årets korteste dag. Fra den 22. går det igen mod lysere tider! Jeg håber virkelig, at byrådet vil vælge at understøtte Gasmuseet i en periode. Jeg er overbevist om, at der kan skabes grundlag for et spændende sted, siger Jørgen Pontoppidan.

- Jeg håber virkelig, at byrådet vil vælge at understøtte Gasmuseet i en periode. Jeg er overbevist om, at der kan skabes grundlag for et spændende sted, siger Jørgen Pontoppidan. Foto: Kim Dahl Hansen

Gasmuseet får en ny chance i det magtfulde økonomiudvalg og byrådet. Det blev udgangen på et timelangt møde, Jørgen Pontoppidan og hans forretningsudvalg havde i mandags med Mariagerfjord Kommunes borgmester Mogens Jespersen (V) og viceborgmester Leif Skaarup (S).

- I byrådet har vi sagt nej til at give tilskud fra nytår. Men de (forretningsudvalget) er kommet med en ny plan. Derfor tager vi sagen op igen i økonomiudvalget. Vi er klar til at genoverveje byrådets beslutning, siger borgmester Mogens Jespersen (V) - uden at ville love noget.

Borgmesteren sigter til, at et byrådsflertal i foråret smækkede pengekassen i for Gasmuseet. Slut med, at kommunen årligt yder 423.000 kroner til driften. Og nej til arbejdsgruppens ønske om 550.000 i en overgangsperiode, efter at gasselskaberne har trukket sig.

Gasmuseet i Hobro kan blive en spændende ramme om formidlingen af dansk energihistorie - fra sort til grøn energi. Det mener en arbejdsgruppe. Foto: Kim Dahl Hansen

- Kommunen skal på banen, hvis vi skal have sponsorer til at støtte vores ide - at omdanne gasmuseet til et formidlingscenter for dansk energihistorie - fra sort til grøn energi. Alle steder, man søger sponsorstøtte, bliver man spurgt til, om kommunen bakker op, siger Pontoppidan.

Giv os nu mulighed for at prøve det af, appellerer han - vi har dygtige folk, som brænder for ideen, og en enestående bygning i det gamle gasværk i Hobro, Danmarks sidste intakte af sin slags.

Fra gas til museum Hobro Gasværk blev etableret i 1898 og var i drift som kulgasværk frem til 1967. Herefter producerede man proban og butan. Værket er det eneste intakte af sin slags bevaret i Danmark og blev i 1998-99 indrettet til Gasmuseet. Gennem årene har naturgasselskabet HMN Naturgas, som Mariagerfjord Kommune var medejer af, været den vigtigste bidragyder til driften af museet. Siden er selskabet solgt og understøttelsen af Gasmuseet er overtaget af henholdsvis Evida og Energinet, der imidlertid stopper støtten ved årets udgang. I 2021 modtager Gasmuseet 1,2 millioner kroner fra Evida og 450.000 kroner fra Energinet. Mariagerfjord Kommune støtter i år med 423.000 kroner. En arbejdsgruppe ansøgte kommunen om at få 550.000 kroner i 2022 og 2023 i overgangsperiode, mens Gasmuseet omdannes til kulturstedet Gasværket. Gruppens beregninger viste et behov for investeringer på 9-15 millioner kroner, som skal komme fra fonde. Fra 2024 skal den daglige drift understøttes af 1,65 millioner kroner fra forskellige virksomheder og energiselskaber og 750.000 kroner fra Mariagerfjord Kommune. Et flertal på 16 mod 12 stemmer i byrådet afviste i april i år ansøgningen. VIS MERE

Såfremt det igen skulle blive et nej i byrådet 22. december, vil Gasmuseet blive sat på lavdrift fra årsskiftet.

Man går ud af 2021 med lidt på kistebunden, så bygningen trods alt kan holdes frostfri, fortæller Jørgen Pontoppidan.

- Det vil ikke være sådan, at vi afleverer nøglerne på kommunen 1. januar og erklærer os konkurs. Så vil der blive indkaldt til et bestyrelsesmøde, hvor vi afsøger mulighederne, siger Jørgen Pontoppidan.