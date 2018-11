Kvinde fundet dræbt: Efterforskes som drab - 20-årig anholdt

HADSUND: Nordjyllands Politi er søndag morgen talstærkt til stede i Nørregade i Hadsund, hvor man klokken 04.20 natten til søndag modtog en anmeldelse om, at en kvinde var blevet dræbt.

Ved ankomsten til stedet i Hadsund blev liget af en kvinde fundet i en garage. Nordjyllands Politi kender på nuværende tidspunkt ikke kvindens identitet.

Det oplyser vicepolitiinspektør Niels Kronborg fra Nordjyllands Politi.

Man har foretaget anholdelse af en 20-årig mand, der bor i lokalområdet.

Den anholdte forventes senere i dag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg.

Stor efterforskning i gang

Politiet er massivt til stede i området omkring gerningsstedet, hvor et større efterforskningsarbejde lige nu er i gang.

Det betyder, at der er teknikere, som arbejder på stedet, ligesom der er nogle personer, der afhøres. Der foretages ligeledes en række såkaldte forhøringer i området, hvor politiet er ved at finde ud af, om der er yderligere personer, som har set eller hørt noget af betydning for sagen.

– Vi efterforsker sagen som et drab, men vi kan af hensynet til vores igangværende efterforskning ikke på nuværende tidspunkt oplyse yderligere til offentligheden, oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Niels Kronborg.