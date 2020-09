Dom efter seks års ventetid

AALBORG:En 27-årig himmerlænding slipper for at skulle ruske tremmer for en lang række kriminelle forhold, hvoraf de ældste stammer helt tilbage fra efteråret 2014.

Ved Retten i Aalborg fik manden, der betegnes som psykisk udviklingshæmmet , en såkaldt foranstaltningsdom. Det betyder, at han nu skal tage ophold og arbejde der, hvor hans hjemkommune beslutter sig for, at han skal være.

Det oplyser senioranklager Jette Rubien fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Manden var tiltalt for 21 kriminelle forhold - blandt andet et tyvetogt 20. marts 2014, hvor han sammen med fire andre personer brød ind i en lagerbygning i Nørgager og stjal effekter for et samlet beløb på knap 300.000 kr., hvorefter de flygtede fra stedet og efterfølgende satte ild til den stjålne varebil, de havde brugt til at transportere tyvegodset væk i.

Det indbrud er de fire andre tidligere blevet dømt for, mens den 27-årige, som dengang var 21 år, først skulle mentalundersøges.

Siden har hans sag været på rejse rundt mellem kommuner, myndigheder og Retslægerådet - og før hans sag nåede frem til Retten, stødte nye lovovertrædelser til.

Bl.a. var den 27-årige mand også tiltalt for i juni 2015 at have siddet med en mobiltelfon i hånden bag rattet i en bil, som forulykkede, og hvor en passager brækkede ryggen. Her var den 27-årige mand desuden tiltalt for at have flygtet og efterladt den tilskadekomne passager hjælpeløs, men det forhold blev han frifundet for, oplyser Jette Rubien.

- Retten vurderede, at han var i chok, forklare hun.

Den 27-årige mand var også tiltalt for at have medvirket til misbrug af et dankort, som 5. april 2016 blev stjålet under et indbrud i en villa nær Løgstør og i timerne efter lænset for godt 21.000 kr.

- De forhold blev han frifundet for, oplyser Jette Rubien.