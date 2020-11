Dom i sagen om Freddy Jensens perle af et sommerhus - det skal rives ned

Freddy Jensen, Frederikshavn, tabte sagen ved Retten i Hjørring. Dommen siger, at Freddy Jensen ikke har bevist, at hans hus er bevaringsværdigt, og at den frivillige naturpleje, som han og andre sommerhusejere udfører i bakkerne ved Mariager Fjord, ikke berettiger til dispensation fra strandbeskyttelsesreglerne. Arkivfoto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli