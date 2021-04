Drama i byrådet: Museum fik dødsstødet

HOBRO:Mariagerfjord Byråd afsagde torsdag aften det, der ligner en dødsdom over Gasmuseet i Hobro. Allerede ved årets udgang smækkes kassen i for støtte.

Politikerne ville heller ikke støtte i en overgangsperiode, hvor en arbejdsgruppe af frivillige ville forsøge at skabe grundlag for en helt ny kulturinstitution i det gamle gasværk på havnen i Hobro.

Det stod klart efter et sjældent drama og en lang debat, der endte i en snæver afstemning. 16 stemte for at stoppe støtten, mens 12 ville give museet en chance for at finde finansiering til det nye kultursted.

Kommunen har siden 1998 støttet museet, der dog primært er blevet drevet med millionstøtte fra gassektoren. I år får man 1,65 millioner kroner fra den kant, men dette bidrag stopper ved årets udgang. Derfor er det urealistisk at kunne fortsætte driften som museum, men en arbejdsgruppe med aktører fra bl.a. Hobros erhvervsliv har en vision om at skabe et sted, der kan fortælle Danmarks energihistorie fra gas, kul og olie til vindmøller og brintenergi.

Gruppen har bedt om to år til at finde finansiering fra fonde og sponsorer og lave et solidt driftsgrundlag. Den mulighed får de ikke.

- Jeg tror simpelthen ikke på projektet. Det giver ikke mening at smide penge efter noget, der ikke har en jordisk chance for blive til noget, sagde viceborgmester Leif Skaarup (S).

- Vi har set det før med den slags projekter. Kommune kommer til at skulle lukke en masse huller bag efter, sagde Jan Andersen fra Venstre.

Gasmuseet blev skabt i 1998 i det gamle gasværk i Hobro - det eneste af slagsen der er tilbage i Danmark. Foto: Lars Pauli

Byrådsmedlemmerne stemte på tværs af partiskel, og de to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, var delt midt over

Jørgen Hammer Sørensen (DF) slog på, at museet har mistet et stort tilskud fra gasselskaberne, samtidig med at Mariagerfjord Kommune har fået en masse penge i kassen for salget af sin ejerandel af samme gasselskaber.

- Vi når op på en fortjeneste på 54,9 millioner kroner. Er det så ikke fair at give arbejdsgruppe nogle penge, mens de finder ud af, hvordan Danmarks eneste gasmuseum kan drives videre. Det er fattigt, at lukke et stort aktiv for kommunen nu. Havde det ligget et andet sted i kommunen, var holdningen nok anderledes hos nogle medlemmer, sagde Hammer Sørensen.

Med slet skjult henvisning til, at det primært var folkevalgte i Hobro, der kæmpede for Gasmuseet, mens støtten var mere lunken hos de øvrige politikere.

Flertallet på 16 stemte for en indstilling fra økonomiudvalget, der betyder, at Gasmuseet ophører sit virke og driften overgår til kommunen, med mindre museets bestyrelse inden kan finde løsninger, der kan sikre den fortsatte drift.

For dette forslag stemte Jens-Henrik Kirk (K), Pia Adelsten (DF) og Peder Larsen (SF), samt Venstre-folkene Mogens Jespersen, Peter Krogh Olsen, Henrik Sloth, Jan Andersen, Danny Juul Jensen og Helle Mølgaard.

Fra Socialdemokratiet støttede Leif Skaarup, Jens Riise Dalgaard, Mette Binderup, Lene Nielsen, Karen Østergaard, Thomas Høj og Peter Muhl Nielsen.

Imod forslaget om at stoppe støtten stemte Jørgen Hammer Sørensen (DF) og Venstre-medlemmerne Svend Madsen, Søren Greve, Per Kragelund, Erik Kirkegaard Mikkelsen, Jørgen Pontoppidan, Niels Erik Poulsen og Per Laursen. Fra Socialdemokratiet stemte Niels Peter Christoffersen, Edin Hajder, Jane Grøn og Svend Skifter Andersen imod.

Casper Hedgaard (RV) deltog ikke i byrådsmødet.