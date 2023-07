Drama i havn: Platform med mennesker væltede

HOBRO:Der gik et forskrækkelsens sus gennem publikum, da en historisk begivenhed i Hobro Havn lørdag eftermiddag pludselig udviklede sig dramatisk.

Mange hundrede mennesker var samlet for at se stabelafløbningen for den 133 år gamle Krydsjagt VII, der er restaureret på Hobro Værft. Kort før ceremonien begyndte, væltede en flydende platform, der bærer en flere meter høj stålkonstruktion med et såkaldt ramslag.

Platformen med mennesker om bord fotograferet i det øjeblik, den rammer vandet. Foto: Bo Møland Mortensen

Seks-otte mennesker faldt i vandet. Foto: Bo Møland Mortensen

En gummibåd kom de uheldige til undsætning. Foto: Bo Møland Mortensen

Seks-otte personer sad på platformen og faldt i vandet.

Søsætningen af krydsjagten blev udsat, indtil man var sikre på, at alle personer var reddet op af havnen.

Se Nordjyskes video fra Hobro Havn her:

Platformen benyttes til at hamre pæle i fjordbunden, og den var fortøjet for enden af en mole ved Hobro Værft, hvor stabelafløbningen foregik. Flere personer var gået ud på platformen for at få et godt kig til begivenheden. Et par unge mænd var også kravlet op i konstruktionen.

Den umiddelbare vurdering lørdag eftermiddag var, at platformen kom i ubalance, fordi alle personer stod i samme side.

Platformen ligger med bunden i vejret efter lørdagens uheld. Foto: Søren Østergaard

En gummibåd med mandskab, der assisterede ved søsætningen, sejlede straks til uheldsstedet. Publikum på molen fik hjulpet de uheldige op fra havnen, men der herskede i nogle minutter usikkerhed om, hvor vidt alle var kommet helskindede op af vandet, og at ingen lå under den væltede konstruktion.

En ung mand smed trøjen, tog et reb om armen og hoppede i havnen for at søge. Senere kom en dykker og eftersøgte området.

Hele optrinnet blev overværet af de mange hundrede mennesker, som var kommet til Nordisk Skudetræf i Hobro Havn, og som ville opleve lørdagens højdepunkt: Søsætningen af Krydsjagt VII.