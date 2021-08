Drama under Ambukoncert: 24-årig "besatte" sakselift

HOBRO:Kort før midnat fredag aften midt under koncerten på Ambupladsen i Hobro med bandet Ude af kontrol entrede en 24-årig mand fra Arden lige pludselig en sakselift på pladsen med lysanlæg og hævede den op i omkring fire meters højde, uanset at han af lysmanden blev bedt om at forlade liften igen.

Ifølge tovholder for årets Ambufest, Jørn Jensen, blev sakseliften brugt til følgespot på de optrædende bands under koncerterne på festpladsen fredag og lørdag.

På et tidspunkt fik den 24-årige mand også liften til at svaje, men ifølge Jørn Jensen dog ikke faretruende.

Da lysmanden ønskede at få bragt liften i sikkerhed nede på jorden, virkede betjeningen i liften ikke.

Derfor måtte sakseliftens platform bringes ned via betjeningen nede på jorden.

Her stod politiet klar til at få den uregerlige mand i ud af liften og lægge ham i håndjern og efterfølgende bortvise ham fra festpladsen.

Ifølge vagthavende hos Nordjyllands Politi er den 24-årige mand fra Arden i forvejen kendt af politiet.