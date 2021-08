Drama om fjordnært boligbyggeri i 11. time

HADSUND:Socialdemokraten Peter Muhl stod på forhånd helt alene med sit synspunkt om at sige nej til en projektmager, der vil bygge ekstra højt i forreste parket på Hadsund Havn. Det drejer sig om 18 boliger i tre og fire etager.

Men sagen tog en højst uventet drejning på byrådets augustmøde. Klokken 17.44, et kvarter før mødet på rådhuset i Hadsund gik i gang, poppede en e-mail op i indbakken hos borgmester Mogens Jespersen (V) og to andre politikere.

Standsningsret

Peter Muhl havde benyttet sig af "standsningsretten" og taget sagen op i byrådet i håb om at vinde gehør.

I teknik- og miljøudvalget gik han solo med sin modstand mod, at projektmager får dispensation til at bygge 16,8 meter højt.

- Det er helt enkelt den totale byggehøjde, jeg ikke har det ret godt med. Lokalplanen fra 2014 siger, at der højst må bygges 15,1 meter.

- Allerede dengang vi vedtog lokalplanen, syntes jeg, det var meget højt. Når jeg ser tegningerne nu, forekommer det højere og endnu mere bastant, forklarede Peter Muhl.

Men så kom borgmester Mogens Jespersen på banen med nye oplysninger:

- Bygherre skriver til mig i en mail, jeg fik kl. 17.44, at han retter til med fire etager og tilbagetrækker øverste etage 5,5 meter, så lokalplanens bestemmelser om terrassering er opfyldt, fortalte borgmesteren.

Nu fandt byrådet det oplagt at følge Peter Muhl - alle tilstedeværende 28 folkevalgte stemte ja til, at der ikke dispenseres fra byggehøjden på 15,1 meter. Pia Adelsteen (DF) var fraværende.

- Jeg har ikke lyst til at gå på kompromis, og dispensationer er ikke noget, vi skal rutte med. Hvis nogen vil købe det bagved (Havnevej 13) skal de ikke regne med, at de kan bygge tre-fire meter over det, der står i lokalplanen, siger byrådspolitiker Peter Muhl, Skelund (S). Arkivfoto: Marianne Andersen

Tre udvalgte politikere havde fået mailen. Ud over borgmester Mogens Jespersen var det formand for socialdemokraternes gruppe Leif Skaarup og teknisk udvalgs formand Jørgen Hammer Sørensen (DF).

- Jeg kan godt blive harm over, at det kun er de vigtigste personer i byrådet, der får mailen, sagde Jørgen Hammer med et strejf af ironi - og sendte på stedet mailen videre til alle i byrådet.

Han kaldte det en træls sag, hvor han har oplevet "at stå skoleret" for bygherre på byggepladsen sammen med fagchef, direktør og borgmester.

- Jeg synes, vi skal være mere tro mod vores egne planer. Folk må lade være med at byde på grunde, hvis de ikke vil overholde lokalplanen, sagde Jørgen Hammer Sørensen.

- Den kære mand kunne have orienteret forvaltningen noget før, sagde Jens-Henrik Kirk (K) med adresse til bygherre.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) ville ikke skose:

- Vi skal være glade for, at nogen vil udvikle vores byer, bemærkede han.

God og konstruktiv dialog

Bag byggeriet på Havnevej 13 står John Franden Ejendomsinvest ved direktør John Frandsen.

Han konstaterer i et mail-svar til Nordjyske, at der har været god og konstruktiv dialog med forvaltningen i omkring et år, og at han (onsdag klokken 17.44, red.) sendte orienteringsmail til formand for teknik og miljø med orientering til et par udvalgte politikere.

Derudover har han ingen kommentarer.