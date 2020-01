Dreng legede med ild på værelse og startede storbrand i Hobro

HOBRO:Det var en mindreårige drengs leg med ild, der var årsag til storbranden i Stoldal i Hobro 8. december.

Det oplyser politikommissær Preben Møller, Nordjyllands Politi i Himmerland.

Siden branden har politiet foretaget tekniske undersøgelser samt en række afhøringer. Og det er den efterforskning, der nu kan fastslå brandårsagen.

Efterforskningen har klarlagt, at to mindreårige drenge befandt sig i et værelse i den lejlighed, hvor branden opstod.

Den ene af drengene legede med ild på værelset, og det er her ilden er startet og har bredt sig.

- Vi betragter sagen som opklaret, og politiets efterforskning er dermed afsluttet, siger politikommissæren.

Branden startede omkring klokken 13.40, og op mod 70 brandfolk deltog i brandslukningen, der varede til midt på natten til mandag.

80 beboere blev evakueret, og 12 lejligheder blev så ødelagte, at beboerne ikke kunne vende tilbage. De er efterfølgende blevet genhuset.