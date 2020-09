Driftig erhvervsmand sælger ud på auktion

Ib Møller, kendt som grundlæggeren af firmaerne Implast, Trip Trap og af Rikki Tikki Company A/S i Hadsund, Galleri Tavi i Skagen med flere, afholder i samarbejde med Krone Auktioner en stor onlineauktion i september måned.

Dermed er der - ifølge Kasper Krone, Krone Auktioner - en enestående mulighed for at erhverve maritime og andre spændende emner til favorable priser.

Gennem hele livet har Ib Møller haft en stor kærlighed til træ og til det maritime. Det begyndte med drivtømmer, og det begyndte i Skagen, som derfor helt naturligt været Ib Møllers foretrukne base i såvel arbejde, som i fritid.

En iderigdom med udgangspunkt i træ og i det maritime har for Ib Møller dannet grundlaget for alle hans virksomheder.

Nu er den 82-årige træmand og iværksætter blevet træt, og han har kun beholdt nogle få meget personlige ting, som bliver i familiens eje.

En stor lagerhal var for ganske få måneder siden fyldt til bristepunktet.

- Det så lidt uoverskueligt ud, erkender Kasper Krone, men i fællesskab har Ib Møller og Krone Auktioner nu fået lagerhallen ryddet og i stedet opbygget et auktionslokale, hvori alle interesserede er velkomne til at komme og besigtige de spændende auktionsnumre.

Fra auktionen kan nævnes ægte galeonsfigurer, en model af Galeonssalen fra det nu nedrevne Skagen Hotel, to store kirkeskibe fra henholdsvis Harboøre og Helsingør, master og andet maritimt interiør fra Admiral Hotel København, prototyper fra Trip Trap og Rikki Tikki Company A/S samt masser af Ib Møllers øvrige ejendele fra et begivenhedsrigt og aktivt liv.

- Vi holder eftersyn lørdag 19. og fredag 25. september, begge dage fra kl. 10-16 i auktionslokalet på Østergade 65 i Hadsund, og auktionen kan i øvrigt følges på hjemmesiden Kroneauktioner.dk.

- Alt skal væk, bebuder Kasper Krone.

Auktionen begynder at lukke søndag 27. september kl, 20.