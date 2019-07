Dyrepoliti slår til: Mulig hvalpefabrik ransaget

HADSUND: Den nye Dyrevelfærdsenhed under Nordjyllands Politi, der blev aktiv 1. juli, har allerede været i aktion og haft fingrene i en sag om en mulig hvalpefabrik i Hadsund. Det oplyser lederen af enheden, politikommissær Henrik Tanggaard.

Enheden rykkede ud på baggrund af en henvendelse fra en borger, og på stedet fandt politiet flere hunde af racerne fransk bulldog og amerikansk staffordshire bull terrier under forhold, der tyder på, at der foregår systematisk avl på stedet, der kun er godkendt til privat avl af Fødevarestyrelsen.

- Betjentene på stedet fandt flere hunde, blandt andet i kælderen, hvor der opholdt sig en hanhund i et bur samt flere tæver og flere kuld hvalpe.

- Embedsdyrlægen blev tilkaldt for at besigtige hundene og forholdene på stedet, og vil på baggrund af besøget udfærdige en skrivelse til sagen, oplyser Henrik Taagaard i en pressemeddelelse.

Nu skal politiet så i gang med at afhøre en del mennesker for at finde ud af, om der tidligere er sket salg af hunde fra adressen, ligesom man skal have undersøgt, om Dyreværnsloven er overtrådt.

- Der er flere ting, der peger på, at der er sket systematisk opdræt af hunde på stedet. Det skal vores efterforskning nu underbygge, siger Henrik Taagaard.

Den specialiserede Dyrevelfærdsenhed, der har hjemme på politistationen i Kaas, er en af tre enheder i Danmark, der blev oprettet for nylig, og Henrik Taagaard oplyser, at man allerede nu får mange henvendelser fra borgere om forhold, hvor dyrevelfærden kan være i fare.

- Vi er utrolig glade for de mange henvendelser, vi her kort efter opstarten har fået fra borgere om ulovlig handel med hunde,” siger politikommissær Henrik Taagard.

Enheden kan kontaktes på telefon 4021 1783 i åbningstiden mellem klokken 8 og 15 - ellers kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 1-1-4.