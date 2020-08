Efter aflysning af biltræf: Hjælp os

ØSTER HURUP: Bilentusiaster med en særlig forkærlighed for køretøjer fra den tyske VAG-koncern havde set frem til at mødes i starten af september i Fruerlundparken ved Øster Hurup for 7. år i træk, men nu har arrangørerne af af bilfestivalen Danes N Dubs sluppet speederen og trådt hårdt på bremsen.

Årets festival er aflyst, og det er ikke overraskende coronavirus, der får skylden.

Det var ventet, at op mod 3500 bilejere af bilmærker som bl.a. VW, Skoda, Porsche, Seat, Audi ville møde op og udstille deres biler.

Aflysningen har tilsyneladende efterladt arrangørerne med økonomiske udfordringer. Derfor opfordrer de nu dem, der allerede har købt billet, til at beholde den til 2021, for selvom 2020-festivalen nu er aflyst, har arrangørerne fortsat nogle faste udgifter, som skal dækkes, skriver de til deres følgere,

Arrangørerne har desuden besluttet at sælge støttearmbånd til 140 kr. stykket i et forsøg på at redde festivalens økonomi. Derudover håber de også på donationer.

- Vi tror på, at mange af vores faste gæster forstår os og ønsker at hjælpe i denne svære tid, siger Jeppe Möller, formand DUB Event Denmark, i en pressemeddelelse.

DUB Event Danmark er arrangør af Danes N Dubs, og de har været i løbende dialog med såvel Mariagerfjord Kommune og Nordjyllands Politi.

Op mod 3500 deltagere var ventet til træffet i Øster Hurup, men det lader sig ikke gennemføre, som tingene er. Arkivfoto: Peter Broen

Jeppe Möller fastslår, at arrangørerne til det sidste havde håbet på, at det ville være muligt at afholde Danes N Dubs på forsvarlig vis ved at rykke festivalen til september. Men det viste sig i sidste ende ikke muligt.

"Kommunen har sagt ja men vi har ikke fået noget svar fra politiet og bliver derfor nød til af aflyse da vi ikke kan holde på vores leverandører længere og ganske enkelt ikke kan nå det længere", skriver arrangørerne på deres Facebook-side.

Sådan præsenterer DUB Event Denmark selv aflysningen i en pressemeddelelse.

Festivalen startede i 2014 med ca. 400 gæster. Normalt foregår den i uge 26, men allerede tidligt indså arrangørerne, at det ikke var muligt, hvorefter håbet var at gøre det i starten af september.

Det er ikke muligt længere på grund af det fortsatte forsamlingsforbud.