Efter alvorlig ulykke på E45: Oprydning har lange udsigter

HANDEST/PURHUS:Motorvej E45 var klokken 13.30 fortsat spærret i begge retninger efter en alvorlig ulykke tidligere torsdag formiddag, hvor mindst to mennesker omkom og mindst én anden person er alvorligt kvæstet.

Ulykken, hvor minimum 18 biler er impliceret, heraf tre lastbiler, har skabt totalt kaos på motorvejen, og oprydningen kommer til at vare til sidst på eftermiddagen.

Det betyder også, at de trafikanter, som allerede holder i kø i enten nord- eller sydgående retning, må væbne sig med særdeles god tålmodighed.

De biler, som er fanget efter sidst mulige frakørsel før ulykken i både nord- og sydgående retning, har fået tilladelse af politiet til at vende om og køre mod færdselsretningen for at komme hen til nærmeste frakørsel.

Vicepolitiinspektør Henrik Skals fortæller, at oprydningen i det ene spor så småt er gået i gang, men at der kommer til at gå noget tid, før motorvejen åbnes.

Det skyldes, at lastbilchaufføren, som er omkommet, sidder fast, og at en lastbil har tabt en stor mængde Leca-kugler, som skal ryddes op.

- Det vil give problemer for fyraftenstrafikken, siger Henrik Skals.

Mere specifik kan han på nuværende tidspunkt, klokken 13.30, ikke blive.

Tåge, lav sol og lav temperatur

Meget tæt på ulykken i sydgående retning sidder lastbilchauffør Jimmy Møhlenberg.

Han har siddet i kø siden kort efter, ulykken skete.

Gennem de seneste 20 år har han været lastbilchauffør, og han er overrasket over, hvor tæt han var på, da ulykken skete.

- Det er ikke sjovt at sidde her. Jeg tænker meget på de tilskadekomne, siger han til Nordjyskes reporter på stedet og fortsætter:

- Vi vidste jo, at der var tåget, da vi kørte i morges. Og når temperaturen er så lav, virker vejgrebet ikke længere. Vejene kan se fine ud, men det snyder. Og uheldene sker jo på et splitsekund.

Jimmy Møhlenberg fortæller yderligere, at der var tåget og lav sol, da han kom kørende før ulykken.

Find andre veje

Ulykkerne skete omkring klokken 9.30, og i første omgang vurderede Vejdirektoratet, at motorvejen kunne genåbnes i begge retninger omkring middagstid. Men den prognose viste sig at være for optimistisk.

Nu forventer Vejdirektoratet i stedet, at E45 tidligst kan genåbnes sidst på eftermiddagen.

Derfor opfordrer man også alle trafikanter på strækningen til at finde alternative ruter.