Efter barske sparekrav: De holder hovedet oven vande på arbejdsplads med 3000 ansatte

På trods af år med voldsomme besparelser i Mariagerfjord Kommune trives de ansatte godt - og bedre end for tre år siden.

Det konstaterer Lars Clement, kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune, som er stolt af resultatet af en ny intern trivselsundersøgelse.

Tilfredsheden er blevet målt på et indeks fra 0 til 100, hvor 100 er det bedste. Ledernes generelle tilfredshed er 87, mens den for de menige medarbejdere er 79.

- Det på trods af en ret heftig sparerunde, hvor vi sparede 60 millioner kroner på driften i 2019 og nedlagde cirka 80 stillinger. Reelt blev under 30 afskediget, siger Lars Clement.

Lars Clement tror, forklaringen på den gode trivsel kan findes i god og nærværende ledelse - og en udbredt forståelse af, at de store besparelser var et ydre vilkår.

- Hvis man som medarbejder hver eneste dag bliver mødt af sure borgere, der klager, går det ud over trivslen. Borgerne har godt været klar over, at der var service, de ikke længere kunne få.

Lars Clement oplever også, at det har givet arbejdsro, at man tog hårdt fat med besparelser, så der kunne skabes robusthed i organisationen.

Endvidere roser han medarbejderrepræsentanterne for at have taget ansvar og bidraget til at finde løsninger.

Dog kan man af gode grunde ikke vide, om resultatet af trivselsundersøgelsen ville have været endnu flottere, hvis den økonomiske situation havde været gunstigere, konstaterer han.

Godt samarbejde i MED

Den høje score på tillid i trivselsundersøgelsen ser Lars Clement som cadeau til "det gode og konstruktive samarbejde i vores MED-udvalg".

- Vi har arbejdet intensivt med at skabe en arbejdskultur, hvor alle kan være trygge ved at begå fejl, sige til og fra og være modige, når de prøver noget nyt.

Selvom det generelle billede er flot, er der plads til forbedring, peger kommunaldirektøren selv på. Det handler først og fremmest om krav til arbejdet og forudsigelighed i arbejdsdagen.

Lars Clement understreger, at dette tages meget seriøst. Midt i marts mødes ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til en fælles temadag, hvor de planlægger lokale dialoger.

- Både i MED-udvalgene og på de enkelte arbejdspladser vil vi drøfte, hvordan vi skaber større harmoni mellem krav, kompetencer og ressourcer, siger Lars Clement.

Målet er, at alle ledere og medarbejdere i Mariagerfjord Kommune kan opleve balance i arbejdsdagen.

2945 af kommunens ansatte har svaret på en række spørgsmål om trivsel og psykologisk tryghed. Det giver en svarprocent på 87.