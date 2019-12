Efter flere år på vågeplus: Nu skruer Mariagerfjord op for parkeringskontrollen

MARIAGERFJORD:”Jeg har desværre glemt bødeblokken i dag, men jeg har den med næste gang”

Den besked får de bilister i Mariagerfjord Kommune, der har glemt parkeringsreglerne eller at stille p-skiven.

- Vores parkeringskontrol har kørt lidt på vågeblus i de senere år. Jeg hører blandt andre fra vores butiksindehavere, at folk har fået en tilbagelænet holdning til den tidsbegrænsede parkering. Derfor advarer vi nu om, at vi strammer op på parkeringskontrollen, siger formand for Teknik og Miljø-udvalget Jørgen Hammer Sørensen.

Der er gode muligheder for at langtidsparkere i hele kommunen, og vi ønsker en adfærdsændring blandt bilister, der ikke overholder reglerne for den tidsbegrænsede parkering, eller parkerer ulovligt i det hele taget.

Derfor vil vores parkeringsvagt fremover være mere synlig i gadebilledet for at motivere bilisterne til en bedre parkeringskultur.