Efter halvandet år i hi: Nyt liv i Restaurant Bramslev Bakker

BRAMSLEV BAKKER: Efter at have stået tom i omtrent halvandet år er der igen liv i Restaurant Bramslev Bakker. Det er Kirsten Kusk og Claus Mikkelsen, der har grebet udfordringen med at drive en af Danmarks smukkest beliggende restauranter.

Der kan komme meget ud af et tandlægebesøg. Det mest normale er stærke tænder og en stor tandlægeregning. Men for Kirsten Kusk og Claus Mikkelsen blev det i stedet en forpagteraftale på foreløbigt tre år på en af Danmarks smukkest beliggende restauranter på toppen af Bramslev Bakker med en betagende udsigt over Mariager fjord.

- Jeg var til tandlæge, og i venteværelset sad jeg og kiggede i et turistmagasin, hvor der var en artikel om Bramslev Bakker. Selvom vi har boet i Stubberup relativt tæt på i godt to år, havde vi aldrig været derude, så da jeg kom hjem, sagde jeg til min mand Claus, at det ville jeg gerne ud og se i den kommende weekend. Det så jo helt fantastisk ud.

- Vi tog derud, og udover de smukke bakker, fjorden og naturen, lagde vi selvfølgelig også mærke til restauranten med den helt fantastiske udsigt. Den stod tom, og lidt tilfældigt fandt vi ud af, at de søgte en ny forpagter, fortæller Kirsten Kusk, og derfra begyndte idéen at spire hos parret.

Venner var også begejstrede

- Jeg var ved at være færdigudlært som ernæringsassistent, og arbejdede ved Aalborg Kommune. Samtidig er jeg 53 år, og skulle jeg nå at kaste mig ud som selvstændig, var tiden måske ved at være inde.

- Så vi lavede en aftale om at se restauranten, gik rundt her i nogle timer og efterfølgende tog vi nogle venner med herud, som altid siger deres helt ærlige mening. De var også meget begejstrede, og bakkede os op i vores idé, og derefter var vi ikke i tvivl.

- Så vi valgte at slå til, og underskrive en forpagtningsaftale gældende fra 1. marts. Vi overtog allerede nøglerne den 1. januar, og har siden givet lokalerne en overhaling, blandt andet med lysere farver og en anden lysopsætning, fortæller Kirsten Kusk, der kommer til at stå for stedets daglige drift, mens Claus kommer til at hjælpe lidt til, samtidig med, at han ved siden af passer sit job som lastbilchauffør.

- Her i starten er det godt med en fast indtægt, men på sigt er det planen, at Claus også skal arbejde fuldtids i restauranten. Lige nu er jeg godt i gang med at ansætte personale – alt fra en kok og øvrigt køkkenpersonale til serveringspersonale. Det er spændende, men også et kæmpe arbejde at finde de helt rigtige folk, men vi bliver et godt team.

Åbent seks dage om ugen

Kirsten og Claus slog dørene op til Restaurant Bramslev Bakker den 1. marts, og har siden haft åbent i weekenderne, hvor særligt et overdådigt kaffe/kagebord allerede har været et stort tilløbsstykke.

Fra den 4. april, hvor der holdes åbningsreception, vil restauranten begynde at have åbent seks dage om ugen, kun med lukket om mandagen.

- Det er vigtigt, at restauranten bliver et sted med gode åbningstider, så vores gæster kan regne med, at der næsten altid er åbent. Vi udlejer også kun til et selskab ad gangen, så folk ikke møder en lukket dør på grund af selskaber. Det er vigtigt for at skabe liv og give folk lyst til at kigge forbi.

- Vi har masser af idéer med stedet. En af dem er, at vi i hele april måned serverer ”dagens ret” for en flad halvtredser. Med den pris er det selvfølgelig vores idé at vise stedet frem til så mange som muligt.

Skal ikke lede på tallerkenen

- Vores mad bliver god, gedigen dansk mad, hvor man ikke skal lede efter maden på tallerkenen. Jeg kan godt love, at man bliver mæt. I tillæg til dagens ret vil vi også altid have en sæsonaktuel 3-retters menu og så vil der altid være to faste ting på menukortet, nemlig ”Kirstens Bramslev Gryde” og ”Svinekæber i portvinssauce”. Resten kan variere efter sæsonen, men altid med udgangspunkt i lokale kvalitetsråvarer og med det hele lavet fra bunden.

- Vi har også ideer om at lave madpakker til vandreture i den fantastiske natur, om at sælge kaffe-to-go og om at bage friskbagt morgenbrød til campisterne på campingpladsen lige ved siden af. Vi har rigtig mange ideer, fortæller Kirsten Kusk, der ser frem til igen at puste liv i restauranten.

- Vi har aldrig drevet en restaurant før, men jeg har arbejdet med mad, så vi er bestemt optimistiske og positive, og samtidig er det helt rigtige tidspunkt i vores liv. Vores børn er flyttet hjemmefra, og vi kan arbejde de mange timer, som vi ved, det vil kræve.

- Og selvom vi kun har været i gang i nogle uger, og en del sikkert ikke ved, at restauranten er åbnet igen, så har vi da også fået en rigtig fin start. Vi har allerede haft tre selskaber, og til kaffebordet var der i den anden weekend over 50 gæster i restauranten, slutter Kirsten Kusk.