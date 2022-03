Efter nedrivning af skovpavillon: Boliger med fjordudsigt på vej i Hadsund

Hvis man går og drømmer om at skue ud over Mariager Fjord fra sin stue, er der godt nyt. Inden længe bliver der nemlig 28 muligheder for at gøre drømmen til virkelighed i Hadsund. Det er antallet af boliger, som skal udgøre området Skovhaven. Byggeriet påbegyndes inden længe, og når boligerne står færdige, vil der både være udsigt til fjord og bøgetræer.

Skovhaven kommer til at ligge på den grund på Hobrovej, hvor skovpavillionen tidligere var placeret.

Både loft og gulv kommer til at være af egetræ. Illustration: Dimension Design

Boligerne kommer til at være mellem 70 og 145 kvadratmeter store og tage udgangspunkt i dansk design og danske materialer.

Alle boliger kommer til at have enten altan eller terrasse med udsigt til vand eller bøgetræer.

Man forventer, at boligerne står færdige i 2023. Illustration: Dimension Design

Det er rådgivningsfirmaet f2c, der har stået fadder til byggeprojekt. Selskabet Skovhaven Hadsund ApS er bygherre på projektet, mens Kjaer & Richter A/S er arkitekterne bag. Entrepenørfirmaet HP Byg kommer til at stå for selve byggeriet.

Man regner med at tage det første spadestik i april, og hvis alt går som forventet, vil boligerne stå klar i sensommeren 2023.