Efter trafikdrab: Nu skal det undersøges, om vej er farlig

HOBRO:Mariagerfjord Kommune vil nu have undersøgt sikkerheden på Ouevej mellem Hobro og Hadsund efter en trafikulykke, som kostede en 14-årig pige livet.

Ulykken skete mandag ved 18-tiden, da to 14-årige piger kom gående i vejsiden. De blev påkørt af en bil ført af en 59-årig mand, som - ifølge politiet - formentlig var i gang med en overhaling.

Den ene af pigerne blev hårdt kvæstet bragt til Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor hun tirsdag døde af kvæstelserne.

Den anden pige havde fået mindre skader.

Oue Borgerforening har længe advaret om, at Ouevej er farlig, fordi der ikke er nogen sti til cyklister og gående. Desuden kører mange bilister for stærkt på vejstrækningen, ifølge borgerforeningen.

Efter den tragiske ulykke vil Mariagerfjord Kommune nu have vejkyndige til at vurdere, hvor farlig Ouevej er. En vurdering som enten skal foretages af kommunes egne vejfolk eller måske et eksternt firma, oplyser Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

- Analysen skal bruges til at beslutte, om vi i kommunen skal finde yderligere midler til at fremrykke etablering af cykelsti på Ouevej, siger han.

Før en vej officielt kan udpeges som trafikfarlig, skal politiet også komme med deres vurdering, oplyser han.

Men selv om eksperter eventuelt konkluderer, at Ouevej er trafikfarlig, kan der gå flere år, før der kommer cykelsti langs vejen.

Kommunen har ikke budget i år til at byge flere cykelstier end, hvad der allerede er planlagt. Ouevej står ikke på den liste.

Tidligst om to år kan der blive råd til cykelsti langs Ouevej, hvis politikerne altså beslutter sig for sådan et projekt, vurderer udvalgsformanden.

Oue Borgerforening er glad for, at kommunen reagerer:

- At man i hvert fald kigger på sagen, er bedre end ingenting. At der så desværre kan gå op til to år, det er så lidt ærgerligt. Men det er bedre end ingenting, siger Marianne Midtskogen, formand for borgerforeningen.