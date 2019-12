Efterforskning af storbrand i Hobro fortsætter hen over jul og nytår

HOBRO:Det bliver først i det nye år, at politiet ved, hvad der startede storbranden i etageejendommen på Stoldal i Hobro.

Politiet har tidligere fundet frem til arnestedet, som er en lejlighed i en opgang, men brandårsagen er endnu ukendt.

- Og vi skal først have resultaterne af de brandtekniske undersøgelser samt have foretaget yderligere afhøringer i sagen, inden vi kan sige noget, fortæller politikommissær Preben Møller, Nordjyllands Politi.

Efterforskningen af branden vil fortsætte hen over jul og nytår, men politiet forventer ikke at have nogle konkrete svar før i januar.

Branden på Stoldal brød ud om eftermiddagen 8. december. 18 lejligheder blev så ødelagte i storbranden, at beboerne efterfølgende er blevet genhuset.