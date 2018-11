Efterlysning af fotos af hvalens forluffer

HOBRO: Onsdag middag er det endnu ikke lykkedes at fastslå endegyldigt, hvilken hvalart der i øjeblikket svømmer rundt i Mariager Fjord i inderhavnen i Hobro.

- Der foreligger efter vores foreløbige skøn tre muligheder, nemlig enten en vågehval, en finhval eller en sejhval. Afgørende for at vi kan finde ud af det er at vi får nogle gode fotos af hvalens forluffer. Så er der nogle tilskuere, der har sådanne fotos, vil vi meget gerne modtage dem, påpeger vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Himmerland Ivar Høst.

Han har siden tirsdag formiddag, da hvalen første gang blev observeret i lystbådehavnen i Hobro, været i løbende dialog med eksperter på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Her har man også trukket på ekspertkollegaer på Naturhistorisk Museum i København i et forsøg på via de fremsendte fotos fra Ivar Høst at fastslå arten af hvalen.

Ifølge Ivar Høst kommer eksperterne ikke selv til havnen i Hobro for at se hvalen.

- I stedet står de hele tiden stand by og er klar med et udrykningshold, når hvalen dør. Her vil de så komme og flænse den op, oplyser han.

