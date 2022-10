Efterskole hårdt ramt af tyveri - har mistet kanoudstyr for 175.000 kroner

RANUM:Efterskolen i Ranum blev i weekenden ofre for et tyveri, der kan koste skolen en formue.

Ukendte personer stjal fra skolens område en parkeret trailer, der var lastet med otte aluminiumskanoer af mærket Linder. I traileren var også 40 redningsveste og 30 pagajer. Den samlede værdi er opgjort til 175.000 kroner.

- Vi er ved at undersøge, om vores forsikring dækker, siger forstander Olav Storm fra Ranum Efterskole.

Den tomme kanotrailer blev senere fundet på Østrupvej mellem Østrup og Aars.

Kanoerne benyttes af elever, der undervises i adventure, og som fritidsaktivitet for skolens elever i øvrigt, hvis de gerne vil sejle på Vilsted Sø, der ligger ved Ranum Efterskole. Sæsonen for kanosejlads er slut, så man står ikke her og nu og mangler fartøjerne.

- Kanoerne er også et stort aktiv for lokalområdet, der kan låne dem. De benyttes både af skoler og spejdere, fortæller Olav Storm.

Han siger, at skolen aldrig før har oplevet at få stjålet grej.

- Nu vil vi sikre vores udstyr bedre, og nye kanoer vil blive udstyret med GPS-sender, så de kan spores, siger Olav Storm.

- Vi har flere andre trailere med kajakker, men dem har tyvene ikke rørt. De gik kun efter kanoer i aluminium. Man kan godt få den mistanke, at det er metallet, de er ude efter, siger Olav Storm.

Koordinator Peter Søndergaard fra Halkjær Kro har en anden teori.

- De kan også være blevet kørt ud af landet for at blive solgt. Jeg tror ikke, det er muligt at afsætte så mange stjålne kanoer i Danmark, uden at det vækker opsigt, siger koordinator Peter Søndergaard fra Halkjær Kro.

Kroen, der drives som en selvejende institution med frivillige kræfter, fik for et par måneder siden stjålet fire ud af kroens otte alu-kanoer.

- Forsikringen dækkede ikke. Tyveriet er pisseirriterende og en mindre katastrofe for sådan nogen som os, der baserer driften på frivillige kræfter, siger Peter Søndergaard.

Halkjær Kro udlejer sine kanoer til folk, der vil sejle på Halkjær Å og Bredning.

- Vi vil gerne have nye, men først skal vi skaffe pengene. De koster 16.000 kroner stykket, siger Peter Søndergaard.