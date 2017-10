Eftersøgning: Tom jolle flød rundt på fjorden

MARIAGERFJORD: Folk fra saltfabrikken Akzo Nobel meldte onsdag ved middagstid om, at en jolle uden personer i flød rundt i Mariager Fjord, mellem Mariagerfjord og Assens.

Det oplyser indsatsleder Claus Haparanda fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet sendte en redningsbåd i vandet og kunne konstatere, at jollen var tom, og herefter begyndte en eftersøgning af hele fjorden med både redningsbåd og helikopter.

- Vi har ikke fundet nogen personer, og udover en lille elmotor har vi ikke fundet tegn på, at der skulle have været nogen i jollen, siger indsatsleder Claus Haparanda om eftersøgningen, der blev afblæst omkring klokken 14.

Han fortæller, at beredskabet har været i samtlige havne for at se, om nogen manglede en båd, men det var ikke tilfældet.

Fundet af den tomme jolle på Mariager Fjord er nu anmeldt til politiet.