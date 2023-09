El-scooter startede brand - skal nedkøles i container

Søndag eftermiddag brød der brand i en el-kabinescooter, der hurtigt bredte sig til skuret, som køretøjet stod placeret i. Nordjyllands Beredskab fik meldingen 13.50 og sendte fire mand til Højagerparken i Hobro, hvor branden var opstået.

Ildebranden var undervejs ved at nærme sig et nærtliggende hus, men ejeren var hurtig ude med haveslangen, og det var afgørende for, at flammerne ikke fik fat i huset.

- Vi har arbejdet på stedet en times tid. Branden er helt slukket, men der er stadig varme i batteriet fra kabinescooteren, som vi skal have styr på, lyder det fra indsatsleder, Allan Frisk.

Beredskabet er ved rekvirere en container, hvor kabinescooteren skal sænkes ned i, og derefter fyldes containeren med vand. Et koncept der er indført for at undgå, at batteriet fra scooteren kan selvantænde igen.

Der er ingen personskade ved branden, men skur og kabinescooter er udbrændt.