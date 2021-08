Elever bygger spiralformet mur: - De løse rammer gav et frirum

HOBRO:Billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo har sammen med eleverne på Mariagerfjord Gymnasium lavet et helt særligt kunstværk.

En spiralformet mur i gullige og brune nuancer står nu foran gymnasiets gamle, gule bygning.

Indvielsen for muren fandt sted 24. august, hvor det røde silkebånd blev klippet over af billedkunster og initiativtager Vibeke Nørgaard Rønsbo, rektor Søren Urup og elev Ida Momme.

Men kunstmuren "Mærket" er ikke bare et kunstværk. For de deltagende elever har det været en unik mulighed. Eleverne har nemlig selv fået lov til at sætte deres personlige præg på muren i form af haiku-digte.

- Ved at eleverne modellerede haiku-digte ind i våde mursten, kunne de komme til orde. Haiku-digte har en stram form, så man skal mærke godt efter, hvad man egentlig gerne vil sige, fortæller billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo, som også er projektets initiativtager.

Hver elev fik fire mursten, som blev sponsoreret af det lokale teglværk, Vindø Teglværk. Murstenene placerede Vibeke Nørgaard Rønsbo et sted i muren. Om de var lodrette eller vandrette, var op til eleverne.

Billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo har i mange år beskæftiget sig med kunstens betydning for individet og for samfundet, så derfor blev hun rigtig optaget af projektet.

- Det er ret vildt, at vi har siddet med murstene, som var helt rå og bløde, hvor vi kunne gøre lige præcis, hvad vi ville. Og nu er de blevet en del af en solid mur, siger elev Ida Momme, som er på sit sidste gymnasieår.

På Ida Mommes mursten står der: "At flytte bjerge og vælte den tunge mur kan kun give mod."

- Jeg skrev det, fordi det ikke skal undervurderes, at det kræver stor styrke at overkomme ting, fortæller Ida Momme.

Men det, der var helt specielt ved dette projekt, var rammerne omkring opgaven - eller de rammer, der faktisk ikke eksisterede.

- Det var anderledes, fordi der ikke var stramme rammer for, hvordan vi skulle opnå målet. Vi hyggede os hele vejen igennem det, og det eneste specifikke kriterie var, at der skulle stå en mur til sidst. Og det kom vi jo i mål med, siger Ida Momme.

Glæden i mursten

Den nye kunstmur har været undervejs i et års tid og er en del af et større forsøgsprojekt "Kunst i livet". Her var fokus på elevernes trivsel, og man satte sig for at undersøge hvordan kunstneriske fag kan være med til at skabe glæde hos eleverne.

Ifølge billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo kan kunstmuren bidrage til elevernes trivsel på grund af murens form og udseende.

- Vi fik et fællesskab på grund af vores fælles mål, fortæller elev Ida Momme.

- Spiralen er et billede på livet, da vi hele tiden søger meningen med livet, og det foregår ved en spiral-formet proces, fortæller Vibeke Nørgaard Rønsbo og fortsætter:

- Men spiralen inviterer også ind med sin underlige form til et lille rum, som jeg håber, kan få en betydning for elevernes hverdag. At de kan mødes der en gang imellem, siger hun.

Også elevernes egne ord kan nu og lang tid fremadrettet gøre noget godt for eleverne.

- Det er en skulptur, men det er også et uderum, der giver nogle muligheder. Mødet med teksterne, som er i muren, og det, at man kan læse dem sammen og spejle sig i nogle af udsagnene, betyder meget. At kunne finde tid og rum til refleksion, som også er rigtig vigtig i forhold til trivsel, siger Vibeke Nørgaard Rønsbo.

Vibeke Nørgaard Rønsbos ønskede at lave et projekt, der både kunne rumme det individuelle og være fælles om noget større.

Men processen undervejs har også været givende. Hos Ida Momme har det været en god oplevelse, at projektet i sidste ende ikke skulle bedømmes.

- Det var fantastisk at mærke, hvordan de løse rammer gav et frirum, hvor man kunne fordybe sig uden at skulle tænke over at forbedre sig. Der var ingen forventninger, og man blev ikke dømt. Alle fik lov til at få deres idéer med, så alle kunne komme med deres bidrag, siger hun.