En hveps tog livet af Annes mand

Aases arbejdsliv sluttede skidt: Følte sig mobbet og chikaneret af ledelse Tidligere lærer på M. C. Holms Skole fortæller om mobning, chikane og et kaotisk forløb, hvor hun blev fyret og så genansat, men frataget det speciale, som hun formentlig var kommunens bedst kvalificerede til. Samtidig fik to kolleger erstatning for uberettigede fyringer. Alligevel har skolechef tillid til skolens ledelse