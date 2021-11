Enighed gør stærk: Naboen siger også nej til naturnationalpark i Rold Skov

HOBRO:Også Mariagerfjord Kommune stritter kraftigt imod, at Rold Skov bliver ny naturnationalpark. Fjordkommunen er på linje med sin nabo, Rebild Kommune.

I begge kommuner bunder modstanden i bekymring for, at offentlighedens adgang til skoven vil blive stærkt begrænset.

Planerne indebærer et 42 kilometer langt trådhegn, så der kan udsættes omkring 60 kreaturer til at afgræsse lysåben skov. Byrådet i Rebild sagde enstemmigt nej på et møde i august.

- Tror du, at argumenterne vil gøre indtryk på miljøministeren, og at I står stærkere, når begge kommuner er imod?

- Afgjort, enighed gør stærk, og vi er jo fælles om Rold Skov, svarer borgmester Mogens Jespersen (V).

Mariagerfjord Kommune har i en årrække arbejdet på at profilere Arden By som ”Byen i Skoven/Skoven i byen”, slår Mogens Jespersen på i brevet til miljøminister Lea Wermelin.

- Her er det væsentligt, at Rold Skov, som grænser helt op til Ardens nordlige del, er frit tilgængelig for alle, uanset om man har sin hund med, er på vej ad mountainbikespor til det store MTB-tracé omkring Skørping eller er til hest.

- En naturnationalpark med hegn, der grænser helt op til Arden bys nordlige udstrækning, vil være i modstrid med Mariagerfjord Kommunes intentioner om at fremme tilflytning og bosætning til Arden by.

Massiv rekreativ brug

Rold Skov er "det eneste store statslige skovområde i Kronjylland, Himmerland og det sydlige Vendsyssel uden hegn, hvor der er mulighed for massiv rekreativ brug".

Området benyttes "massivt" til vandring, løb, ridning, hestevognskørsel, cykling, MTB-cykling, O-løb, hundesport og hundeluftning samt skisport.

- Disse aktiviteter er i dag flot indpasset i styrelsens drift og varetagelse af Rold Skov, og er kraftigt efterspurgt af tusindvis af borgere i Nordjylland, fremhæver Mogens Jespersen.

Missede fristen

Mariagerfjord Kommune missede Miljøministeriets frist 2. september, som ellers var skæringsdato for at komme med bemærkninger til forslaget om 10 danske naturnationalparker.

Kommunen troede fejlagtigt, at man kun skulle melde ud, hvis man havde ønske om aktivt at pege på en statslig naturnationalpark.

Efterfølgende blevet det klart for Mariagerfjord Kommune, at der var tale om en decideret høringsperiode. Og nu er man så kommet på banen med et svar til miljøministeren, dateret 9. november.