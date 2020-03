Ensomme ældre må undvære besøg: Selvfølgelig er det et stort savn

Godt 40 ensomme ældre i Hobro må undvære at se deres besøgsven.

- Selvfølgelig vil det være et stort savn, medgiver Dorte Bang, der er socialhumanitær koordinator hos Ældre Sagen i Hobro.

I mangel af møder ansigt-til-ansigt opfordrer Ældre Sagen vennerne til at holde kontakten pr. telefon.

Ældre Sagen har på landsplan taget bestik af corona-krisen. Alle aktiviteter er indstillet frem til 1. juni, inklusive besøgstjenesten. Det har kontoret i København meldt ud til alle lokalafdelinger.

- Mange besøgsvenner og værter kender hinanden over mange år og har fået en tæt relation. Begge parter glæder sig til besøget en gang om ugen eller hver 14 dag, siger Dorte Bang.

Ældre Sagen i Hobro har meldt ud til alle sine besøgsvenner, at de ikke må opsøge deres besøgsværter i hjemmet. Værterne har fået samme besked.

- De ældre er den mest sårbare gruppe, og vi kan ikke risikere, at de bliver udsat for smitte, siger Dorte Bang.

Hver tirsdag eftermiddag

74-årige Ellen Vinther fra Hobro er besøgsven for en 82-årig kvinde, som hun har kendt i fem år. De ser hinanden fast hver tirsdag eftermiddag.

- Jeg tror, at det at være besøgsven indebærer, at man kommer med et frisk pust udefra til et ældre og svageligt menneske.

- Vi har lavet en aftale om, at vi fremover ringer sammen og får en bette snak. Det kan enten være hende eller mig, som ringer, fortæller Ellen Vinther.

Hun har stor forståelse for Ældre Sagens beslutning om at sætte besøgstjenesten på stand by indtil videre.

- Jeg ville være ked af, hvis jeg bragte smitte op til hende. Det kunne jo også være modsat, da hun også får besøg af familie, siger Ellen Vinther.

Koordinator Dorte Bang formoder, at besøgsvennerne vil tage godt imod opfordringen til at holde kontakten pr. telefon.

- Vores besøgsvenner er fornuftige og omsorgsfulde mennesker, og de vil gøre det, der er muligt inden for rammerne, siger Dorte Bang.

Penge retur til 125

Corona-krisen betyder, at en lang række planlagte aktiviteter og arrangementer i Ældre Sagen må udgå.

Mere end 125 medlemmer af Ældre Sagen skal have penge retur for arrangementer, som ikke bliver til noget.

Blandt de aflyste arrangementer er en indkøbstur til Neumünster, et informationsmøde om en Skotlands-rejse til august, et møde om arv og testamente og en temadag for frivillige om demens.

Søndagscafeerne, spis-sammen, motionstilbuddene og sorg- og livsmodsgruppen i regi af Ældre Sagen er også sat på stand by indtil videre.

- Alt er aflyst frem til 1. juni. Vi har et grill-arrangement 25. juni, som vi håber bliver gennemført - alt afhængig af, hvordan situationen udvikler sig, siger Dorte Bang.