Er den gal med kæresten? På busterminalen er der hjælp at hente

Er du pludselig blevet i tvivl om, hvorvidt kæresten nu også er den rette? Føler du dig tynget af karakterpresset på ungdomsuddannelserne? Er du havnet lidt ude på sidelinjen i vennegruppen? Eller føler du dig bare trist og nedtrykt - uden at du egentlig helt selv kan greje hvorfor?

I så fald så har du nu som ungt menneske i Mariagerfjord Kommune fået et sted at gå hen med dine dagligdags udfordringer, inden de vokser sig så store, at du - i værste fald - bryder helt sammen og ender som et journalnummer i det offentlige system.

Headspace Headspace kom til Danmark efter australsk forbillede i 2013. I dag er der cirka 30 Headspace-centre i Danmark, heraf tre i Nordjylland: I Aalborg, Hjørring og Hobro. Målgruppen for Headspace er børn og unge mellem 12 og 25 år. De kan frit henvende sig i det lokale Headspace-center for at dele deres tanker med andre. Intet er for stort eller småt. Headspace Mariagerfjord er netop åbnet i Hobro Busterminal. Åbningstiden er indtil videre tirsdag-onsdag og torsdag fra kl. 12 til 18. Nærmere oplysninger kan findes via følgende link: https://headspace.dk/mariagerfjord/ VIS MERE

Tirsdag i denne uge åbnede Nordjyllands tredje Headspace-center i sundhedsplejens tidligere lokaler i Hobro Busterminal.

Her sidder en blandet stab af frivillige og fastansatte ungerådgivere tre eftermiddage om ugen klar til at give gode råd til 12-25 årige, som af den ene eller den anden grund føler, at hverdagsproblemerne er ved at vokse dem over hovedet.

Og er du ikke blandt dem, der dagligt stiger af eller på bussen i hjertet af Hobro, kan det nyåbnede Headspace-center i fjordkommunen også kontaktes pr. sms eller pr. telefon.

- Vi ved godt, at det sandsynligvis her i starten vil tage lidt tid at få forklaret, hvad Headspace står for.

- Men det, vi tilbyder, er i realiteten blot et sted, hvor du - helt anonymt, gratis og uforpligtende - kan henvende dig med dine problemer og få hjælp til at komme videre.

- Undersøgelser viser, at omkring hver femte 12-25-årige på et eller andet tidspunkt i ungdommen rammes af mistrivsel på den ene eller på den anden måde, påpeger Line Brix Madsen, der som centerchef står i spidsen for alle de nu tre nordjyske Headspace-centre i Aalborg, Hjørring og Hobro.

Mathias Ryssel og Bente Kokholm bliver de to gennemgående figurer i det nyåbnede Headspace-center i Hobro. Her i starten kommer en stor del af deres arbejde til at bestå i at gøre opmærksom på det nye rådgivningstilbuds eksistens - og så er de to ungerådgivere også fortsat på jagt efter nyt - og helst ikke for dyrt - inventar til lokalerne i Hobro Busterminal. Foto: Torben Hansen

Hører gerne fra frivillige

Siden kontrakten med kommunen blev underskrevet 1. oktober i fjor, er der målrettet blevet arbejdet på at gøre lokalerne i Hobro Busterminal klar til den nye fremtid.

Og allerede på åbningsdagen, 22. februar, fik rådgiverne hos Headspace den første bekræftelse på, at de tilsyneladende har placeret sig det helt rigtige sted i bybilledet.

- Tre gange på åbningsdagen nærmest væltede det ind med unge mennesker, konstaterer Mathias Ryssel, som sammen med Bente Kokholm bliver de to gennemgående figurer i det nyåbnede Headspace-center i Hobro.

Til den faste stab hører også en frontmedarbejder fra Mariagerfjord Kommune, som er tilknyttet Headspace-centeret i 15 timer om ugen, samt Laura Dyreberg, der som socialrådgiverstuderende har valgt at bruge sin praktiktid på at være med til at rådgive ungdommen i Mariagerfjord.

Resten af bemandingen i det nye Headspace-center består af frivillige, og de første syv har allerede meldt sig og er blevet skrevet på vagtskemaet.

- Dermed er vi i første omgang godt dækket ind. Uden at det dog på nogen måde skal afholde andre interesserede fra at henvende sig.

- Vi vil altid gerne have flere frivillige - og vi får helt sikkert også brug for flere, når først vi for alvor kommer i gang, forudser centerchef Line Brix Madsen.

Gør en forskel

Tilde Larsen Michaelsen er som frivillig fulgt med fra Headspace-centeret i Aalborg og har som sådan allerede omkring et års erfaring som frivillig ungerådgiver.

Tilde læser til daglig til socialpædagog og oplever i høj grad, at hun som Headspace-frivillig kan få teori og praksis til at gå op i en højere enhed.

- Meget af dét, jeg lærer på studiet, kan jeg direkte bruge i mine samtaler med de unge.

- Generelt synes jeg, at jeg som frivillig er med til at gøre en stor forskel for de unge, der henvender sig.

- Og render jeg pludselig ind i en periode med ekstra arbejdspres på studiet, har jeg altid oplevet stor imødekommenhed i forhold til at få ændret i vagtplanerne, fremhæver Tilde Larsen Michaelsen.

Socialpædagogstuderende Tilde Larsen Michaelsen er en af de foreløbig syv frivillige, der indgår i bemandingen i Headspace Mariagerfjord. Hun har allerede et års erfaring fra den tilsvarende ungerådgivning i Aalborg - og føler generelt, at hun som ungerådgiver er med til at gøre en stor forskel for de unge, der henvender sig. Foto: Torben Hansen

Allerede på åbningsdagen var der tre unge fra fjordkommunen, der benyttede sig af muligheden for at få en ”second opinion” på de problemer, de går og bøvler med i dagligdagen.

I det nye Headspace-center i Hobro er der foreløbig indrettet tre små hyggelige samtalelokaler, hvor unge i al stilfærdighed kan få sig en snak med to af centerets ungerådgivere, men skulle det på et tidspunkt vise sig påkrævet, er der i lokalerne i busterminalen mulighed for at indrette yderligere et møderum.

Indtil videre består arbejdet dog for en stor del i at uddele flyers og Headspace-brochurer på de lokale uddannelsesinstitutioner - og i det hele taget gøre opmærksom på det nye rådgivningstilbud, der nu er åbnet i fjordkommunen.

- Af samme grund har vi ikke på forhånd opstillet konkrete mål for, hvor mange unge vi gerne skal have kontakt til.

- Vi ved udmærket godt, at de erfaringer, vi hidtil har gjort i Aalborg og Hjørring, ikke umiddelbart kan overføres til Mariagerfjord, og her i den første tid kommer det derfor også i høj grad til at handle om, hvordan vi får gjort os værdifulde for ungdommen - ikke bare i Hobro men også i f. eks. Hadsund og Øster Hurup, understreger centerchef Line Brix Madsen.