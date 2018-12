Erfaren leder af nyt himmerlandsk FGU

HIMMERLAND: Det er en kvinde med 20 års erfaring som leder, Kirsten Torp, som skal stå i spidsen for den nye FGU Himmerland.

1. februar tiltræder Kirsten Torp stillingen som institutionsleder for FGU Himmerland, der dækker Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner.

Aktuelt kommer Kirsten Torp fra en stilling som leder af Thy-Mors HF og VUC. I sin faglige bagage har hun i alt 20 års ledererfaring, som spænder fra projektledelse til pædagogisk ledelse, herunder personaleadministration og økonomi.

Kirsten Torp omtales som et hundrede procent skolemenneske, der brænder for at udvikle og præge uddannelsesområdet.

Hun er 53 år og har afsluttet en Master of Public Governance på Aalborg Universitet i 2018.

- En af de højst prioriterede opgaver for bestyrelsen for FGU Himmerland var at ansætte en institutionsleder, og det er lykkedes at nå i mål inden udgangen af 2018.

- Vi er rigtig glade for, at vi nåede det, og ønsker Kirsten velkommen til FGU Himmerland, siger Edin Hajder, der er bestyrelsesformand for FGU Himmerland.

Edin Hajder opfordrer alle samarbejdspartnere til at tage godt imod Kirsten Torp. Hun skal løse opgaver vedrørende medarbejderoverdragelse, bygningsstrategi, overdragelsesplan og meget mere.

FGU på tre skoler i Himmerland

FGU Himmerland vil i det nye år blive udbudt på tre skoler i Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner.

FGU står for ”den forberedende grunduddannelse” og bliver fra august 2019 hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen, så de kan blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Skoledagen vil veksle mellem teori og praksis. Ved afslutning af forløb på mindst 12 uger modtager eleverne et kompetencebevis.

De kan desuden gå til afsluttende prøver i fagene.

Der var i alt 18 ansøgere til stillingen som institutionsleder.