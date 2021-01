Et skridt nærmere nyt kultur- og rådhus

HOBRO:Planerne om at etablere et nyt kultur-/rådhus i hjertet af Hobro begynder at tage mere og mere form.

Senest har Mariagerfjord Kommune købt en bygning på Torvet, som ejes af Andelskassen,

- Vi har en unik mulighed for at udvikle bymidten og understøtte detailhandlen, så der bliver liv i gågaden fra morgen til aften. Samtidig kan vi få det maksimale ud af vores faciliteter, hvis vi samler kommunens nuværende administrative aktiviteter placeret i Hobro og kobler det med en styrkelse af kulturlivet, siger borgmester Mogens Jespersen i en pressemeddelelse.

Det fremtidige byggeri på Store Torv skal blandt andet rumme biblioteket og muligvis også andre af fjordbyens kulturelle tilbud samt eventuelle nye af slagsen.

- Hele kommunen har brug for at Hobro er i vækst, og derfor skal der arbejdes med udviklingen. Gågaden vil have stor gavn af et tidssvarende bibliotek og et kulturelt samlingspunkt for byen og kommunens borgere, som ikke blot vil gavne nu, men også 30, 40 og 50 år ud i fremtiden. Her er et vigtigt fremstød i den proces, at vi nu råder over den bygning, hvor Andelskassen i Hobro tidligere holdte til, slutter Mogens Jespersen.

Ideen til kultur-/rådhuset udspringer af en udviklingsplan, en midtbyplan og senest en gådegadeplan, som byens borgere og butiksejere var med til at formulere.

- Vi er meget glade for at kunne være en medspiller i realiseringen af kommunes planer om en levende bymidte, og vi vil på ingen måder stå i vejen for byudviklingen her i Hobro. Derfor er vi glade for at kunne sælge vores bygning til Mariagerfjord Kommune, så de kan komme videre med deres planer om et kombineret kultur- og rådhus på torvet, siger centerdirektør i Andelskassen Jesper Skov Mikkelsen.

- I Andelskassen styrker vi vores position i Hobro, da vi i løbet af marts flytter til nye lyse og venlige lokaler på Sdr. Kajgade 2, hvor vi får en fantastisk beliggenhed med god synlighed. Vi er en lokal bank, der interesserer os for lokalsamfundet, så vi er godt tilfredse med, at vores flytning kan bidrage positivt til bylivet, siger centerdirektøren.

Mariagerfjord Kommune overtager Andelskassens bygning pr. 1. april 2021 og vil frem til overtagelsen arbejde med, hvilke aktiviteter der skal flyttes ind i bygningen som en første fase i det store projekt omkring torvet.

Samtidig er arkitekterne LYTT og AART i samarbejde med Mariagerfjord Kommune i gang med en forundersøgelse, hvor de belyser, hvad der kan samles, hvordan det kan lade sig gøre og ikke mindst, hvor meget det vil koste. Projektet vil tage udgangspunkt i bygningen, der huser byens bibliotek samt nærliggende bygninger ud til Adelgade.

Mariagerfjord Kommune ønsker at skabe sammenhæng mellem bymidten og kulturhavnen og derfor er hele torvet og området omkring Bies Gaard, Bies have og sammenhæng mellem de to fjorde tænkt ind i kulturhusprojektet. Alle muligheder for integrering af byrummet er altså stadig åbne.

Forundersøgelsen lander på politikernes bord i foråret 2021.

Kommunen lægger i samarbejde med arkitekterne op til en proces, hvor borgerne får rig mulighed for at bidrage med ideer. Her er det stadig muligt at få indflydelse på husets funktioner ved at besvare spørgeskemaet på www.mariagerfjord.dk/kulturhus