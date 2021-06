Et værre griseri: Lastvogn lækkede svinefedt

HOBRO:Torsdag eftermiddag måtte Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi grave dybt i kassen med løsninger til, hvordan man gør en vej rent. Årsagen var, at en lastbil havde lækket noget svinefedt fra sin tank, og det fedteras var så endt på vejene i Hobros nordlige industrikvarter.

- Det gav nogle udfordringer for trafikken dernede, det må vi sige. Og det giver fortsat udfordringer. Det er bare noget fedtet stads, og i løbet af ingen tid var det spredt ud et kæmpe område , siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Oliespild på kørebanen Aalborgvej/Hostrupvej i Hobro. Større strækning/område dækket af olie. Skadevolder er formentlig personbil med trailer. Nordjyllands beredskab er på stedet og krydset bliver afspærret for rengøring. Vis hensyn og find alternative veje. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 10, 2021

Efter at have arbejdet på stedet i nogen tid og både forsøgt at rense vejbanen med forskellige rengøringsmidler samt smidt grus på det fedtede snask, måtte folkene til sidst opgive at få fjernet alt fedtet, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

- Vi har måtte sætte skilte op og advare folk, så de kan køre forsigtigt - og det kommer der nok til at være i nogle dage. Vi håber, at der kommer noget regnvejr, der kan tage det, for vi kan simpelthen ikke fjerne det, siger Karsten Højrup Kristensen.

Så er man på de kanter, skal man lige holde øje med skiltningen og vejen, så man ikke surfer i grøften på et lag af svinefedt.