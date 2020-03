Eventyr aflyst: Unge gymnaster risikerede at miste en formue

HOBRO:Det skulle have været en drømmerejse, hvor 53 unge gymnaster skulle vise en unik dansk idrætskultur frem i Fjernøsten. Nu er eventyret aflyst.

Weekendholdet i IK Rosendal i Hobro havde godt nok først afrejse 24. juli, og et optimistisk sind ville måske turde håbe, at verden inden da lukker sig op efter virus-krisen.

- Men vi fandt ud af, at vores rejseforsikring desværre ikke dækker godt nok. Vi har et budget på næsten 800.000 kroner, og vi kunne simpelthen ikke risikere, at unge mennesker skulle miste så mange penge. Hver deltager skulle betale 15.000 kroner, siger gymnastikleder Lotte Kappel fra Hobro.

Weekendholdet har base i IK Rosendal, men holdet består af dygtige gymnaster fra hele Nordjylland og også andre dele af landet. Det er unge 16-24-årige, som i september blev udtaget på baggrund af deres gymnastikevner.

Deltagerne har siden været til træningssamlinger en weekend om måneden. Planen var, at de skulle rejse rundt i Thailand og lave opvisninger på otte forskellige skoler, ligesom gymnasterne skulle stå for workshops og introducere børn og unge i Thailand til den særlige, danske gymnastikkultur.

En opvisning før dvalen

Holdet har gennem forskellige aktiviteter samlet penge, ligesom der er skaffet sponsorer af tøj med mere. Efter syv måneders hård træning nåede weekendholdet at lave en enkelt opvisning, før Danmark og idrætslivet gik i dvale - kort før den store opvisningssæson i landets gymnastikforeninger.

- Jeg ved godt, at al idræt i Danmark er ramt af nedlukningen. Men jeg synes godt, at gymnaster må have lov til at have lidt ondt af sig selv. De træner hele vinteren og spiller jo ikke kampe i løbet af sæsonen. De træner målrettet til forårets opvisninger, som blev aflyst. Vores gymnaster på weekendholdet bliver desuden dobbelt ramt, fordi vi må aflyse turen til Thailand, siger Lotte Kappel, der er meget ked af det på deltagernes vegne.

IK Rosendal i Hobro har besluttet at gennemføre turen til Thailand i juli 2021.

- Så kan vi lige nå hjem og vaske tøjet, før vi drager til DGI’s store landsstævne i Svendborg, fortæller Lotte Kappel.