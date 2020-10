Lå på hospitalet: Imens blev han fængslet for blodigt knivstikkeri

HOBRO: Der skulle have været to sigtede til onsdagens grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, men kun den ene mødte op. Den anden er stadig indlagt på sygehus efter et knivstikkeri tirsdag aften i Hobro.

Her snittede en 25-årig mand en 30-årig mand i læben med en kniv i dennes lejlighed.

Den 30-årig fik vristet kniven til sig og stak den 25-årig mand i nakken med den.

Efter tumulten i lejligheden gik den 30-årige ned til en Aldi-butik og truede personalet til at udlevere cigaretter og lightere.

Derefter blev begge anholdt, og den 25-årige blev kørt på sygehus for at blive opereret. Det var ham, der onsdag ikke var i stand til at møde op i retten.

Det fortæller anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi.

- Den ene blev fremstillet in absentia. Han er fortsat på sygehuset og har derfor ikke haft mulighed for at udtale sig, siger hun.

Begge mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold.

Efter politiet opfattelse var der ikke andre i lejligheden, da de to mænd stak hinanden med kniv.

I forbindelse med efterforskningen foran Aldi-butikken tirsdag aften, blev politiet forstyrret af en mand, som endte med at blive sigtet for ni overtrædelser af færdselsloven. Det kan du læse mere om her: