Færdselsuheld på smal landevej sendte to biler på marken

STENILD:To biler stødte kl. 16.09 torsdag sammen på Præstevej nær Stenild mellem Aars og Hobro.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Der er tale om en smal vej ude på landet, og uheldet skete, da de to biler skulle passere hinanden. Ifølge vagtchefen havnede begge biler ude på marken - den ene på siden.

Karsten Højrup Kristensen oplyser, at Nordjyllands Politi havde en patrulje tæt på uheldsstedet, og de var derfor hurtigt fremme. Her kunne de konstatere, at der var én person i begge biler, og der blev for en sikkerheds skyld ringet efter to ambulancer.

Den ene var hurtigt fremme på uheldsstedet, men her blev det hurtigt konstateret, at der kun skete materiel skade ved uheldet, og derfor kørte ambulancen derfra uden patient, mens den anden vendte rundt, inden den nåede frem.

- Airbags var udlæst i begge biler, men der skete ingen personskade, konstaterer vagtchefen.