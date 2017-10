Faketa Leto hædret med årets integrationspris

HADSUND: Det landsdækkende arrangement Frivillig fredag satte fokus på frivilligt arbejde. På Hadsund Skole blev det markeret med flere musikalske indslag, ligesom borgmester Mogens Jespersen (V) holdt tale i forbindelse med festlighederne.

Derudover gav arrangementet lejlighed til at uddele årets Integrationspris i Mariagerfjord Kommune, og den gik til Faketa Leto. Hun blev hædret med prisen for sin mangeårige frivillige indsats for indvandrere og flygtninge. I de senere år har hun brugt sin energi på Kvindecaféen i Hadsund og Bydelsmødre i Hobro, som begge har til formål at sikre en god integration ved at hjælpe kvinder til en god start på tilværelsen i et nyt land.

Faketa Leto kom selv til Danmark i 1994, da hun flygtede fra borgerkrigen i Bosnien. Derfor bruger hun mange af sine egne erfaringer fra dengang, når hun giver råd og vejledning videre. Hun bruger sin energi på integration og frivilligt arbejde, fordi det føles naturligt for hende, men hun lægger ikke skjul på, at prisen betyder meget for hende.

- Prisen betyder rigtig meget for mig. Det er dejligt at få den anerkendelse, og det giver endnu mere lyst til at arbejde videre med tingene, siger Faketa Leto.