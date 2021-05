Falsk betjent prøvede at narre kvinde

STØVRING:I Støvring blev en kvinde ringet op af en politibetjent. Der var blevet hævet et beløb på hendes konto, og nu skulle ordensmagten bruge hendes personlige oplysninger for at undersøge det.

Kvinden valgte dog at stole på sin intuition og kontaktede selv politiet i stedet for at udlevere noget til betjenten i telefonen. Det skulle vise sig at være fornuftigt, for der var tale om en bedrager og ikke en rigtig betjent.

Det oplyser vagthavende ved Himmerlands Politi til Nordjyske.

- Man kan jo kun anbefale, at man ikke udlevere personlige oplysninger, når der er nogle, der ringer. Det er den her sag et eksempel på, siger vagthavende.

Han oplyser samtidigt, at politiet aldrig ville spørge efter den her type oplysninger.

Ifølge retsplejeloven er man kun forpligtet til at oplyse sit navn, sin adresse og sin fødselsdato til politiet.