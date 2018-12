Falsk politimand ville låne kuglepen: Stjal penge og hævekort fra kvinde

HADSUND: En 80-årig kvinde på Vandværksvej i Hadsund blev mandag eftermiddag franarret 1500 kroner i kontanter, da en ukendt mand ringede på hendes dør og udgav sig for at være politibetjent.

- En ung mand ringer på og fortæller, at kvindens naboer har haft indbrud. Han spørger hende, om han må komme ind og låne en kuglepen. Det lykkes ham tilsyneladende at tale sig ind på kvinden, som får indtryk af, at han er politibetjent.

- Han spørger, om han skal hjælpe hende med at gemme de kontanter, hun har liggende. Da manden er gået, opdager kvinden, at han har taget en konvolut med 1500 kroner i kontanter med sig, fortæller Hans Henrik Sørensen, politiassistent ved Nordjyllands Politi i Himmerland.

Kvinden fik hurtigt spærret sit hævekort, der også lå i konvolutten.

Hun beskriver manden som 30-35 år, 170-180 centimeter høj, slank og dansk af udseende med kort, blondt hår. Han var iklædt mørkt tøj og stammede en smule, når han talte.

Politiet hører gerne fra borgere, der kan have oplysninger i sagen.

I november i år modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om en tricktyv i Aalborg, der på samme måde havde udgivet sig for at være politibetjent.