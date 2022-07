Familie må genhuses efter brand på landsted

HANDEST:En nedlagt landejendom blev onsdag sidst på eftermiddagen stærkt beskadiget af en brand. Stuehuset står tilbage ubeboeligt, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen, Nordjyllands Beredskab.

Beredskab fik en anmeldelse om branden på Gyden i Handest klokken 17.07.

- Da vi ankom til stedet, var første sal i stuehuset allerede overtændt, fortæller indsatslederen, som fortæller, at overetagen er brændt næsten bort.

- Og det, der ikke er brændt, skal fjernes med kran, siger han.

Også stueetagen står stærkt medtaget af røg, sod og vand.

- Familien skal i hvert fald genhuses, siger indsatslederen, som tilføjer at hverken mennesker eller dyr kom til skade i branden.

- Vi var usikre på, om der var nogen i huset, så vi rekvirerede en ambulance til at stå stand by, men heldigvis var datteren, som ellers er hjemme, taget ud for at bade, siger Klavs Bojsen.

Branden var så voldsom, at beredskabet ud over et slukningstog fra Hobro også have en autosprøjte fra stationen i Mariager og en tankvogn fra Randers tilkaldt.