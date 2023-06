Glasskår skjult i sandet - nu advarer mormor

HADSUND:Da 3-årige Elvira i fredags gravede det store glasskår op af sandet på stranden ved Fiskerihavnen, tænkte hendes mormor, Jonna Larsen i første omgang ikke videre over det.

- Jeg lagde det egentlig bare væk og tænkte, at det måtte vi hellere få smidt ud, fortæller 71-årige Jonna Larsen.

Men da hun kom til at se nærmere på glasskåret, som engang har udgjort bunden af et glas eller en flaske, og tænkte over, hvordan det havde ligget med takkerne opad lige i sandoverfladen med kun en smule sand oven på sig, blev hun alligevel loren ved situationen.

- Der var ikke spor af andre glasskår i sandet, så jeg fik da tanken, om nogen havde placeret det, siger Jonna Larsen, der pakkede glasskåret ind i en serviet og tog det med hjem.

Louise Maagaard og hendes mor, Jonna Larsen (th.), fik sig i fredags en grim overraskelse, da 3-årige Elvira fandt bunden af et knust glas halvvejs skjult i sandet. De frygter, at en farlig trend er ved at brede sig. Foto: Martin Damgård

Mistanken blev kun bestyrket, da hun i starten af denne uge kunne læse, at dele af knuste glasflasker var blevet placeret i en sandkasse på en skole i Harridslev lidt syd for Hadsund.

Her lå glasskårene akkurat skjult i overfladen af sandet, og flere var endda placeret lige neden for en rutsjebane.

Samtidig er det ifølge Elviras mor og Jonna Larsens datter, Louise Maagaard, ikke mange dagen siden, at der blev fundet flere glasskår på pladsen Munchs Eng ikke langt fra Fiskerihavnen.

- Det her er jo steder, hvor mange mennesker færdes hver dag. Folk bader fra stranden her og går tur med deres hunde på Munchs Eng. Folk kan komme slemt til skade på grund af noget, der ligner drengestreger, siger Louise Maagaard.

Mormor Jonna Larsen tør heller ikke tænke på, hvad der kunne være sket, hvis Elvira ikke havde fundet glasskåret med sin skovl, men i stedet havde trådt på det eller sat sig på det.

Ligesom så mange andre børn er 3-årige Elvira glad for at grave og lede efter sten og skaller i sandet på stranden. Fredag fandt hun således et stort glasskår. Foto: Martin Damgård

- Hvis det er drengestreger, er jeg slet ikke i tvivl om, at de ikke har tænkt konsekvenserne igennem. Men det kan gå frygteligt galt, hvis man ikke ser sig for, siger Louise Maagaard.

- Man kan jo frygte, at det er en uhyggelig trend, der er ved at brede sig, supplerer Jonna Larsen.

Derfor vil de gerne advare folk om at se sig for - og ikke mindst opfordre kraftigt til at samle sit affald op, når man færdes i det offentlige.

- Vi er ofte hernede på stranden, Elvira og jeg, når der er godt vejr. Og vi er aldrig før stødt på hverken glasskår eller andet affald. Så derfor undrede vi os jo, og vi håber, folk lærer at tænke sig om, så det kan blive stoppet, siger Jonna Larsen.