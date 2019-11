Far dømt for at slå sine børn

HADSUND:En 55-årig far fra Hadsund er ved Retten i Aalborg blevet idømt 60 dages betinget fængsel for vold mod sine tre mindreårige børn. Ifølge dommen skal han udføre samfundstjeneste.

Faren nægtede sig skyldig, men blev dømt for flere gange at have slået sine tre børn, alle i alderen fem til 10 år. Slag på kroppen og i hovedet, og han havde også hevet dem i ørerne.

Ifølge dommen foregik volden i familiens hjem i Hadsund fra juli 2016 frem til sommeren i år.

Mariagerfjord Kommune meldte faren til politiet efter en underrettelse om, at børnene skulle have været udsat for vold.

Den 55-årige mand modtog dommen, oplyser anklager Sofie Jepsen fra Nordjyllands Politi.