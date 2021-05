Far dømt for voldtægt af eget barn

HOBRO:En 53-årig mand fra Hobroegnen er ved Retten i Aalborg blevet idømt to et halvt års fængsel for voldtægt af sit eget barn. Det oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

En sammenkomst i familiens hjem 17. januar i år endte med de begivenheder, der førte til domfældelsen af den 53-årige mand.

Under sammenkomsten var der blevet spillet kort og drukket en del, og en storebror havde lagt sig til at sove på sofaen i stuen, mens resten af familien var gået i seng.

Ved 05.30-tiden var den 53-årige på toilet, og herfra er farens og sønnens forklaringer aldeles forskellige.

Den dengang 20-årige søn, der er født som pige, men lever som dreng, blev ifølge egen forklaring voldtaget vaginalt og ifølge anklageskriftet taget på brysterne, mens faren gennemførte samlejet trods protester fra den 20-årige.

Ifølge anklager Thomas Klingenberg, så erkendte faren, at han havde haft samleje med eget barn og dermed overtrådt straffelovens paragraf 210, der siger, at "Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år".

Men faren fastholdt, at sønnen havde givet samtykke - som det jo skal ske ved seksuelle forhold efter den nye samtykkelov - faktisk forklarede den 53-årige i retten, at det var sønnen, der havde forført ham ved at have overrasket ham i lejlighedens badeværelse og låst døren og først givet ham oralsex, og at det derefter havde udviklet sig med sønnens samtykke.

- Men blandt andet på baggrund af andre vidneforklaringer og retsmedicinske erklæringer, ligesom retten tog udgangspunkt i at børn ikke ønsker at have sex med forældre, så tilsidesatte retten farens forklaringer og idømte ham de to et halvt års fængsel. Det er så nogenlunde niveauet for den type sager, forklarer Thomas Klingenberg.

Den 53-årige har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt 19. januar i år - den dag, hvor forholdet var blevet anmeldt og faren anholdt.

Den 53-årige blev også dømt til at betale sit barn en torterstatning på 100.000 kroner.

Faren ankede dommen på stedet, men accepterede at forblive fængslet, indtil en ankesag kan føres.