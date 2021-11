Far og søn skal i byrådet sammen - de snakker politik hen over et hjulskifte

Far og søn, den 75-årige Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager, og Jesper Skov Mikkelsen, 41 år, Hobro, deler en passion for veteranbiler - og for politik.

- Vi hygger os med at skrue i og pudse en gammel Folkevognsbus, og skiftes til at køre den i ny og næ. Vi diskuterer politik hen over et hjulskifte, fortæller Jesper Skov Mikkelsen.

Fremover kan far og søn lufte deres politiske holdninger sammen i Mariagerfjord Byråd. Ved tirsdagens kommunalvalg sendte vælgerne dem ind i varmen for partiet Venstre.

Jesper Skov Mikkelsen som nyvalgt, der brager ind i lokalpolitik med 349 personlige stemmer i ryggen - og dermed giver baghjul til sin yderst politisk erfarne far, der fik 203 personlige stemmer.

Virkelig stolt

Erik Kirkegaard Mikkelsen glæder sig umådeligt over sin søns resultat, som han i den grad under ham.

- Som far er jeg virkelig stolt. Han blev nummer fem hos Venstre og nummer 10 i byrådet. Det er jo ikke noget, jeg har haft med at gøre!

- Jesper har kørt sin egen valgkamp. Han har et stort netværk, blandt andet som formand for Bies Bryghus i Hobro. Han behøver ikke mig som mentor, understreger Erik Kirkegaard Mikkelsen.

Erik Kirkegaard har rundet de 75 år og har været i sving i lokalpolitik uafbrudt i et kvart århundrede. Han bar borgmesterkæden i den gamle Mariager Kommune frem til kommunesammenlægningen i 2007.

- Jeg har siddet i politik i 24 år, og det har åbenbart ikke "skrækket ham væk". Da Jesper ville stille op, spurgte han mig, "Hvad siger du til det?" Jeg ønskede ham held og lykke, fortæller Erik Kirkegaard Mikkelsen.

- Har du givet ham et godt råd?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Det ligger i opdragelsen, at man skal være ærlig. Man kan ikke skjule noget for pressen. Ud med sproget, det kan ikke undgås, at man begår fejl hist og her! Det har han lært fra barnsben. Der har han nok været miljøskadet af at have en far, der var politimand, siger Erik Kirkegaard Mikkelsen.

Jesper Skov Mikkelsen har det fint med, at han skal i byrådet sammen med sin far.

- Vi har vidst, det kunne blive en realitet, siden vi begge stillede op. Vi sidder ikke lårene af hinanden, og har vidt forskellige holdninger på nogle punkter - men er også på nogle punkter enige.

- Har du fået et godt politisk råd af din far?

- Man skal være sig selv i det, og man skal kunne se sig selv i øjnene, svarer han.

Hver sin hjemmebane

Far og søn har hver sin politiske hjemmebane. Jesper Mikkelsen er centerdirektør i Andelskassen Hobro; Erik Mikkelsen er pensionist og driver et landbrug ved Mariager.

- Jeg bor i Hobro, hvor jeg har min daglige gang, og her i byen har jeg hentet flest stemmer. Jeg fik vist seks stemmer i Mariager, og havde kun en valgplakat oppe i Mariager, fortæller Jesper Skov Mikkelsen, der især har brugt de sociale medier i sin valgkamp.

Farens fortid som borgmester i Rosernes By fornægter sig ikke. Netop i Mariager fik Erik Kirkegaard Mikkelsen størst vælgeropbakning.

I alt 203 vælgere satte kryds ud for den politiske veteran, som oprindelig var Konservativ, så stiftede sin egen borgerliste for til sidst at erklære sig som Venstremand.

Hans ambitioner er i dag beskedne:

- Jeg er ikke en af dem, som skal have store poster. Jeg vil ikke stå i vejen for de yngre. Politisk ser jeg frem til at gøre nogle af mine sager færdig. Små dryp rundt omkring i kommunen, hvor jeg hjælper borgere, der ikke kan komme overens med forvaltningen, siger Erik Kirkegaard Mikkelsen, der ser sønnens politiske debut som begyndelsen på et glidende generationsskifte.