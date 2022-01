Far til 27-årig: - Min søn vil aldrig skade andre mennesker

HOBRO:- Vi har kørt land og rige rundt for at få hjælp til den dreng, og det er simpelthen for dårligt, at han så skal sidde i denne situation nu. Jeg ved, at han vil aldrig skade andre mennesker - men han har mange fantasier.

Sådan forklarede den 27-åriges far, der onsdag var indkaldt som vidne i sagen mod sin søn, der er tiltalt for at have planlagt skoleskyderier.

Sammen med to politibetjente, der arbejder med præventivt arbejde, tegnede faren et helt andet billede af den 27-årige end de grusomme ting, han er tiltalt for at planægge.

Faren fortalte, at han ikke kendte noget til fascinationen af skoleskyderier, men han var også helt sikker på, at det aldrig ville være blevet alvor.

- Det kendte jeg ikke til. Men jeg kender ham med alle hans fantasier, og så gør han dem færdig i hovedet, og så er det væk igen, sagde faren og fortsatte:

- Vi har længe forsøgt at få hjælp af systemet til ham, men vi er hver gang blevet sparket ud, og det er jeg sur over. Han døjer med angst og tvangstanker.

Skydning havde vi sammen

Det var dog mest våben og skydning, faren var indkaldt som vidne til at fortælle om.

Den 27-årige havde nemlig gået til skydning sammen med sin far siden 2015, og han havde derfor også våbentilladelse til de to pistoler, som politiet beslaglagde hos ham i juni 2020.

- Vi har aldrig haft så meget sammen, fordi jeg har altid arbejdet meget. Pludselig fandt vi en interesse vi kunne have sammen, fortalte faren om interessen for våben og skydning.

- Han blev dog ikke en god skytte, tilføjede faren.

Skydning og våben blev hurtigt en stor passion for den 27-årige, fortalte faren - og det passede meget godt til den person, han var.

- Uanset hvad han har gået op i, så har han altid haft en interesse i at sætte sig ind i tingene. Sådan havde han det også med våben.

Men den 27-årige blev alligevel ikke sur, da han fik beslaglagt sine våben. Og det hænger sammen med, at han er fredelig af natur, lød det fra faren.

- Jeg havde nok regnet med, at han ville blive sur, men nu er han ikke en der bliver sur. Har aldrig været udadreagerende i sit liv. Han sagde til mig, at det var åndssvagt, at han havde en pistol til at ligge i skuffen, og han sagde til mig, at det kom aldrig til at ske igen, forklarede faren.

Normalt med to pistoler

Anklager Kim Kristensen spurgte også, om hvad faren synes om, at sønnen havde haft to pistoler og en mase ammunition til at ligge derhjemme.

- Det er helt normalt at have to pistoler - det har jeg også. Det er mere normalt, at man har mange flere våben, svarede han.

Det samme svar lød omkring mængden af ammunition.

En rolig mand med interesse for natur

To kriminalpræventive politibetjente vidnede også i retten. De blev tilknyttet den 27-årige, efter politiet var blevet opmærksom på ham i sommeren 2020.

Og de fortalte begge, at de oplevede ham som en rolig person, der var meget imødekommende.

De havde aldrig oplevet ham udadreagerende eller sur. De havde heller ikke oplevet ham hadefuld over for nogen - heller ikke kvinder.

Derimod beskrev de en mand, der var meget passioneret omkring sin hobby med skydning og våben, og som gerne ville mere mere ud i naturen, som han også interesserede sig for.