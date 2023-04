Farvel til 3300 kilo affald og 13.000 cigaretskod

MARIAGERFJORD:Der er blevet længere mellem det affald, der ligger og flyder i Guds frie natur i Mariagerfjord Kommune.

Det er resultatet af de anstrengelser, som en lang række frivillige leverede søndag i forbindelse med den landsdækkende aktion for et renere Danmark.

På 38 indsamlingssteder fordelt over hele kommunen blev der indleveret i alt 3302 kilo affald - heraf næsten 2000 dåser og hele 13.000 cigaretskod.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord stod for indsamlingen i samarbejde med kommunen, der har haft kontakten til skoler, børnehaver og desuden yder et økonomisk bidrag til køb af indsamlingsmaterialer samt forplejning.

- Vi sætter stor pris på, at der i vores natur og lokalområde er rent og pænt, så vi ikke skal generes af alt det skrald, som folk bare tankeløst smider væk. Derfor samler vi affald ind. Men det handler også om at sende et signal til andre om, at det ikke er i orden at smide sit affald overalt, siger Ole Guldberg, affaldskoordinator i DN Mariagerfjord.

På landsplan betød anstrengelserne, at der i alt er 156 tons affald fra den danske natur. Flere end 200.000 børn og voksne gav en hånd med, og aldrig tidligere har så mange deltaget.