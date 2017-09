FCM udspillede Hobro

FODBOLD: Hobro har fået en fremragende start på sæsonen i Superligaen, men søndag var holdet ikke i nærheden af at få point i udekampen mod FC Midtjylland.

Hjemmeholdet sejrede helt fortjent med cifrene 5-1, og Superligaens anden norske målkonge, Alexander Sørloth, tegnede sig for tre af målene.

I en kamp, hvor det var hjemmeholdet, der sad på langt det meste af spillet, var det alligevel Hobro, der fik den første store chance.

Yaw Amankwah brød bolden på midten og sendte Edgar Babayan af sted i en kontra. Han satte Kian Hansen af og løftede bolden, men desværre for Hobro tog den overliggeren.

Og derfra stod der FCM på det meste.

Og tre minutter midt i halvlegen gjorde det slemt for Hobro, for her scorede hjemmeholdet to gange.

Først bevarede hjemmeholdet presset efter en dødbold, og Jakob Poulsen sendte et præcist indlæg ind til Alexander Sørloth, og den store nordmand kunne score fra tæt hold.

To minutter senere fik FCM straffespark, da Yaw Amankwah gik lidt koldset i ryggen på Marc Dal Hende, der havde fået en fin pasning fra Tim Sparv. Og Jakob Poulsen kunne sikkert udnytte straffesparket.

Allerede i pausen reagerede Thomas Thomasberg og satte Martin Mikkelsen ind i stedet for Quincy Antipa. Hobro fik spillet en smule længere frem på banen, men FCM indledte de sidste 45 minutter med to gode chancer til Marc Dal Hende og Filip Novak.

Og mit i halvlegen kom sø dødsstødet. FC Midtjylland erobrede på midten og sendte Rilwan Hassan af sted i en kontra. Han lagde fint bolden skråt tilbage, og fra kanten af feltet kanonerede Alexander Sørloth bolden op i krydset.

Hobro svarede tilbage med 20 minutter igen, da Pål Alexander Kirkevold cementerede sin førsteplads på topscorerlisten, da han eksekverede et straffespark begået mod ham selv. Nordmandens ottende sæsonscoring. Kort efter kombinerede han flot med den indskiftede debutant, Emmanuel Sabbi, men amerikanerens afslutning gik i sidenettet.

Tæt på kampens overtid blev det også 4-1. Martin Mikkelsen leverede et skidt boldtab i højresiden, og bolden endte hos indskiftede Paul Onuachu, der scorede flot ved stolpen.

Og i overtiden scorede FCM til 5-1, da Jesper Rask kun kunne halvklare et skud fra Mikkel Duelund, go så kunne Sørloth følge op med sit tredje mål.

Hobro bliver på andenpladsen i Superligaen med to point op til FC Nordsjælland, mens FC Midtjylland nu er nummer tre, et point efter.