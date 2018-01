Fem dømt for voldsomt "cowboyslagsmål"

AALBORG: Et voldsomt slagsmål, som politiet i sin tid kaldte et "cowboyslagsmål", er ved retten i Aalborg endt med fængselsstraffe til fem mænd, som var de hovedaktive i slagsmålet, der fandt sted på værtshuset "Den grå Kok" i Hadsund.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands politi.

Og at der var tale om et slagsmål, der kunne minde om berømte scener fra de gamle cowboyfilm, vidner de indviklede udredninger og fire dages retsmøder om sagen om.

Tidligt på morgenen den 27. marts omkring ved 03.30-tiden var to personer - A på 37 år og B på 46 år - i tumult på værtshuset Den Grå Kok.

A blev i et af de alt tre anklageskrifter i forbindelse med slagsmålet dømt for at have skubbet den 46-årige omkuld, så han hamrede hovedet i gulvet. For det fik A 30 dages betinget fængsel med betingelse om samfundstjeneste.

- Det skete cirka en halv times tid før det noget mere voldsomme cowboyslagsmål brød løs. Her forklarede bartenderen som vidne i sagen, at hun troede hun havde stoppet det, og at der ikke var mere i det, forklarer anklager Bjørn Fogh.

80’er fest i Assens

En halv time senere kommer to bekendte til B ind på værtshuset - uden at være blevet tilkaldt af B. De har en tredje mand - C på 49 år - med sig, forklarer anklageren.

De to har undervejs fra en 80’er fest i hallen i Assens i en taxa været oppe at diskutere et eller andet, som de absolut ikke var enige om.

Det resulterer i, at C langer den anden en lussing, og det udløser det voldsomme cowboyslagsmål.

- Det hele eksploderer nærmest herefter med fire forhold om vold lige oveni hinanden, lyder det fra anklageren.

En fjerde mand - D på 19 år - slår femte og sidste mand i slagsmålet - E på 46 år - i hovedet med en knytnæve. For det bliver D idømt 30 dages betinget fængsel med betingelser om samfundstjeneste.

E, der var offer i det førnævnte forhold, er i samme forbindelse dømt for at rykke en kvinde i håret, da hun ville stoppe slagsmålet.

- Derudover er E dømt for grov vold mod den 19-årige D. Han sparker den 19-årige mens denne ligger ned og forsøger også at presse fingrene ind i øjnene på den 19-årige, og slår ham flere gange med knytnæve i ansigtet, mens D fortsat ligger på gulvet, forklarer Bjørn Fogh.

Et knæ i ansigtet

Mens den 19-årige forsøger at værge for sig, skubber E hans hænder væk og giver ham to stød med sit knæ direkte i ansigtet på den 19-årige D. I forbindelse med det slagsmål er de to tidligere nævnte B og C dømt for medvirken til vold ved at forhindre andre i at forsøge at stoppe slagsmålet.

For det er C blevet idømt tre måneders fængsel med betingelser om samfundstjeneste,

Den 46-årige E blev for den grove vold mod 19-årige D idømt tre måneders ubetinget fængsel.

Den anden 46-årige tidligere nævnte B blev dømt for grov vold, da han i forbindelse med bråvallaslaget slog den tidligere nævnte 37-årige A med knytnæve flere gange i ansigtet, så A besvimede.

- Derudover er han dømt for at have slået A to gange med en flaske, og i det andet slag blev flasken knust, så A fik en lang flænge i underlæben, forklarer anklageren.

For den del af sagen er C også dømt for at holde folk væk fra at stoppe den grove vold samt skubbe til A, efter at denne er blevet slået i hovedet med flasken.

Ikke nødværge

Flere af de dømte påberåbte sig under sagen, at de handlede i nødværge, fordi de blev angrebet,

- Men vi har vendt hver en sten på de fire dage, så det kom ingen af de fem igennem med, lyder det fra anklager Bjørn Fogh.

Hele 17 personer blev på selve dagen for slagsmålet noteret af politiet, men "cowboyslagsmålet" endte altså i de tre anklageskrifter mod de fem nu dømte mænd.

Dommen blev afgivet skriftligt fra dommeren og de to domsmænd, så der foreligger intet om hvorvidt de dømte har modtaget eller anket dommene i den fire dage lange retssag.