Fem mand ude hos Hobro

FODBOLD: Mens holdkammeraterne lørdag formiddag tog hul på den fodboldmæssige del af Hobro IK’s træningslejr i Belek i Tyrkiet, var fem spillere sat på skånekost.

Emmanuel Sabbi og Jesper Bøge sluttede sig således tidligere på ugen til den skadesliste, der allerede talte Nicholas Gotfredsen, Martin Mikkelsen og Kasper Lynge.

- Det er forventeligt, at der er nogle, der er ude, men jeg havde selvfølgelig gerne set, at skadeslisten havde været lidt kortere, men vi løb desværre ind i et par skader i sidste uge, lyder det fra Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Ingen af de fem spillere kommer i kamp, når Hobro mandag spiller den første kamp på træningslejren mod Zaglebie Lubin.

- Vi håber, at vi nå kan nå at få et par af dem klar før den første kamp i Superligaen, men der er i hvert fald ingen af dem, der kommer til at spille på mandag, siger Thomas Thomasberg.