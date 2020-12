Festival lukket ned i shitstorm: Nu vil Skyland Beach Camp til Skagen

ØSTER HURUP: De kaldte det selv Nordens nye ferieparadis for unge mennesker, og alt var lagt an til et brag af en strandfestival på Kattegat Strand Camping i Øster Hurup i slutningen af juni og starten af juli 2020.

Der nåede også at ankomme en masse unge gæster til Øster Hurup, men i en verden med coronanedlukning, aflyste musikfestivaler og krav om afstand og en anden form for håndsprit, end det de unge gæster i Øster Hurup havde i hænderne, valgte arrangørerne selv at lukke festivalen ned med milliontab efter massiv medieomtale, pres fra Nordjyllands Politi og en regulær shitstorm på de sociale medier.

Bag Kattegat Strand Camping og Skyland Beach Camp står ægteparret Birthe og Jørn Pedersen samt deres voksne børn Bjørn, Nikoline og Josefine. Deres kuldsejlede 2020-udgave af festivalen er siden blevet en seersucces i TV 2-serien "Skyland - det forbudte festparadis", hvor man i fem afsnit følger deres kamp for festivalen på helt tæt hold.

Familien Pedersen har ikke mistet lysten til at skabe en ny, dansk sommerfestival. I kulisserne arbejdes der på at skabe kapital til at flytte Skyland Beach Camp til Skagen. Foto: Peter Mørk

Det har givet familien så meget tro og medvind på projektet, at de trods den syngende sommerlussing fra i år har bevaret troen på at skabe rammerne for en ugelang sommerfest for tusindvis af unge med underholdning, aktiviteter og våde varer.

Bare ikke i Øster Hurup. Arrangørerne planlægger nemlig at flytte Skyland Beach Camp til Skagen.

Det fremgår af en annonce på capino.dk, som er en online platform for erhvervsdrivende på jagt efter kapital, lån eller investorer, hvor Skyland Beach Camp løfter sløret for planerne.

Bag capino.dk står blandt andre den kendte iværksætter Martin Thorborg.

"Der er så stor interesse på Skyland, at vi bliver nødt til at flytte til større og bedre placering. Vi søger derfor medfinansiering til køb af campingplads syd for Skagen", hedder det i Skyland-annoncen, hvor de søger en kapitalindsprøjtning på to millioner kr., mens meldingen er, at Skyland-familien selv kommer med tre millioner kroner.

Statsejet campingplads til salg

Det fremgår ikke af annoncen, hvilken campingplads det er, arrangørerne af Skyland Beach Camp har kig på syd for Skagen, men et kvalificeret bud er Bunken Strand Camping, som ligger 18 km syd for Grenen.

Den ejes af staten og er i øjeblikket til salg for 20 millioner kroner af Campingmæglerne og Freja Ejendomme.

Mens der ikke lægges skjul på planerne på capino.dk, er der mindre lyst til at tale om flytteplanerne i Øster Hurup.

- Det har jeg for nuværende ingen kommentarer til. Det er for tidligt, siger Bjørn Pedersen.

I annoncen på capino.dk står der, at arrangørerne bag Skyland Beach Camp foruden de tre millioner kroner, de efter sigende selv kommer med, har tilsagn om at kunne hente et tilsvarende beløb fra en fond.

Er Martin Thorborg en del af planerne?

- Ingen kommentarer, siger Bjørn Pedersen.

Martin Thorborg delte tirsdag selv Skyland-annoncen på capino.dk på sin egen Facebook-væk - ledsaget af følgende tekst:

"De jyder er sgu ikke lige sådan at knække. Skal du være med på en investering i festivalen, så er det nu du skal slå til".

